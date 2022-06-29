طريقة عمل فتة الشاورما السورى على اصولها مثل المطاعم بطريقة شهي ولذيذة

طريقة تحضير فتة الشاورما السوري من أشهى الوصفات التي اشتهرت في الفترة الأخيرة وأصبح من ضمن الوجبات الرئيسية عند عدد كبير من المطاعم والمحلات، كما أن المطبخ الشامي أو السوري ملئ بالوصفات الشهية واللذيذة، ومن أشهر وصفاته هي فتة الشاورما السوري يقومون بتحضيرها بطريقة مخصوصة تعطي الطبق مذاق خاص، كما أنه يعد من الأطباق الرئيسية المغذية ويجتمع به كافة القيم الغذائية التي يجب توافرها في وجبة غذاء أو عشاء، وسنقدم لكم طريقة تحضير الوصفة بطريقة المطاعم.

مقادير تحضير فتة الشاورما السوري

يعد المطبخ السوري من المطابخ العربية الملئية الأكلات والوصفات الشهية واللذيذة، ولذلك في الفترة الأخيرة بدأ الاهتمام بالأكلات الشامية، ومن أشهر الوصفات السورية التي اشتهرت بشكل كبير جداً هي فتة الشاورما بالدجاج السورية من الاكلات التي تتميز بطعم رائع وتختلف تماما عن الفته المصرية، تتبيلة الدجاج وصوص الثومية يعطي للوصفة طعم رائع، مكونات تحضير الوصفة هي:

نصف كيلو صدور دجاج مخلية.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

3 معالق كبيرة خل أبيض.

½ ملعقة صغيرة بهارات شاورما.

نصف كوب زبادى.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

½ ملعقة صغيرة كارى.

ملح حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

مكونات الأرز

كوب ونصف من الأرز البسمتي.

عود قرفة.

مكعب مرقة دجاج

3 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة زيت.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

4 حبات قرنفل.

ملح حسب الرغبة.

ورقة لورا.

مقادير الثومية

كوب من الزبادى.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الخل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

ملح حسب الرغبة.

الخبز المحمص

2 رغيف خبز عربي مقطع مربعات

3 معالق كبيرة زبدة أو زيت.

طريقة تحضير الشاورما السوري بالفراخ

في البداية نقوم بتحضير الشاورما نقوم بتقطيع صدور الدجاج بعد تنظيفها بالماء إلي شرائح رفيعة.

ثم نأتي بوعاء ونقوم بوضع الزبادي والملح والفلفل الأسود والقرفة والخل الأبيض وبهارات الشاورما والكاري ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نقوم نضع صدور الدجاج المقطعة شرائح ونقوم بخلطها مع التتبيلة ونتركها على الأقل لمدة ساعتين لكى تأخذ من طعم التتبيلة.

بعد ذلك نضع طاسة كبيرة على النار ونضيف الزيت وعندما يسخن تماماً نقوم بوضع شرائح البصل ونقلبها حتى تذبل.

ثم نضع صدور الدجاج المتبلة ونقلبها على نار متوسطة لمدة دقيقتين ثم نترك الدجاج على نار هادئة حتى يتشرب التتبيلة، ويكتسب اللون الذهبي.

بعد ذلك ترفع من على النار.

طريقة تحضير الأرز

أولا نضع إناء كبير على النار ونضيف الزيت وعندما يسخن نضيف الكركم ومكعب المرقة والقرنفل ورق اللورا.

نقلب هذه التوابل حتى تخرج رائحتهم ثم نضيف الأرز بعد غسله.

ثم نقلب الأرز مع التوابل ثم نضيف المرقة و الملح و الماء الدافئ.

نترك الأرز حتى يتشرب الماء، ثم نهدأ النار على الأرز، ويترك لمدة 20 دقيقة تقريباً حتى ينضج.

لعمل الثومية

نضع في وعاء الزبادي والخل والثوم المفروم ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

ثم نضيف المايونيز رشة الفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضها جيداً حتى يمتزجا.

تحضير فتة الشاورما