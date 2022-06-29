بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر حرير في أقل من ساعة فرد وإطالة ونعومه

فرد الشعر بالخميرة هو أحد النقاط البحثية التي يكثر عنها السؤال باستمرار، حيث تبحث الأنثى عن طريقة طبيعية لفرد شعرها المجعد، فالشعر المجعد يتسبب في شعور سيء لصاحبته، كما أنه صعب التصفيف، ويعطي مظهر غير لائق وغير لطيف، ولذلك تفضل النساء الذهاب إلى الصالونات المتخصصة في فرد الشعر بالبروتين، حيث أن البروتين من أكثر الأشياء التي تتلف جذور الشعر، ويعتبر خليط الخميرة لفرد الشعر من أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن تنفيذها في المنزل للحصول على شعر ناعم مثل الحرير، ولكن بشرط المداومة عليه.

طريقة فرد الشعر بالخميرة

يمكن الاعتماد على الخميرة بشكل كلي لفرد الشعر الخشن والمجعد تماما، ولكن مع الاستمرارية والمداومة في الاستخدام، حيث يتم تحضير خليط الخميرة لفرد الشعر كما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

موزة كبيرة ناضجة جدا.

ربع كوب عسل نحل.

بيضة واحدة.

2 ملعقة نشا.

طريقة التحضير

يتم إضافة جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي لكي يتم طحنهم جيدا.

ثم نضيف هذا الخليط في إناء صغير.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

ثم نقوم بلف الشعر جيدا، ونغطي الشعر بكيس نايلون.

نترك الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات متواصلة.

ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على شعر ناعم وأملس.

وصفة الخميرة والزبادي لفرد الشعر الخشن

يمكن تحضير وصفة الخميرة والزبادي لفرد الشعر المموج داخل المنزل، وهذا للاستغناء عن كافة المواد الكيميائية الضارة بالشعر، حيث يتم تحضير الخليط كما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

بيضة.

ربع كوب من لبن جوز الهند.

علبة زبادي.

ثمرة أفوكادو ناضجة.

طريقة التحضير