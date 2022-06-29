نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو في المقال التالي

تعاني الغالبية العظمى من السيدات والفتيات من مشكلة تساقط الشعر، والتي تؤدي بدورها إلى ظهور مشكلة الصلع في بعض المناطق في فروة الرأس مع مرور الوقت، وفي حالة عدم الاهتمام بعلاج مشكلة التساقط بشكل فعال، تتفاقم المشكلة، بما يؤدي إلى عدم القدرة على علاجها بالطرق الطبيعية، مما يضطر بعض السيدات إلى اللجوء إلى عمليات زرع الشعر في مراكز التجميل والسناتر المتخصصة في زراعة الشعر عند أطباء الجلدية، لذلك ننصحك سيدتي بتطبيق الوصفات الطبيعية التي نعرضها لك في تلك المقالة في مراحل مبكرة من بدء المشكلة لتفادي زيادتها. وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وانبات الفراغات المكونات 3 ملاعق من زيت جوز الهند (حسب طول وكثافة شعرك). طريقة التحضير قومي بغسل شعرك جيداً بالماء والشامبو المناسب (من أجل تنظيف فروة الرأس، وسهولة امتصاصها للفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها زيت جوز الهند).

قومي بتسخين زيت جوز الهند في الميكروويف قليلاً، حتى يصبح دافئاً.

قسمي شعرك إلى أربع أجزاء متساوية، ثم افردي زيت جوز الهند على كامل شعرك من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتغطية شعرك باستخدام البونيه، وانتظري لمدة تتراوح من ساعتين إلى 3 ساعات.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر وقليل من الشامبو لإزالة جميع بقايا الماسك. وصفة البصل لعلاج تساقط الشعر وانبات الفراغات ثلاث حبات من البصل صغيرة الحجم.

أي نوع زيت عطري (اللافندر، النعناع) من أجل التخفيف من حدة رائحة البصل النفاثة. طريقة التحضير قومي بتقشير حبات البصل، وقطعيها إلى قطع صغيرة الحجم.

ضعي القطع الصغيرة في الخلاط الكهربي، ثم قومي بتشغيل الخلاط من أجل عصر حبات البصل، وتحويله إلى معجون.

قومي بتصفية ماء البصل من خلال وضعه في مصفاة ذات ثقوب صغيرة، ثم ضعي ملعقة من الملح على المعجون.

ضعي طبق عميق تحت المصفاة، واتركيها، حتى يخرج كل العصير الموجود في معجون البصل.

أضيفي بعض قطرات من الزيت العطري إلى ماء البصل الناتج، وامزجيهما جيداً، حتى يتحولا إلى خليط متجانس.

افردي الماسك على شعرك جيداً، واتركيه لمدة ساعتين.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك. عمر شويل - جدة وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو - ثقفني

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