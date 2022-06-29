سر مفعول النشا لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

لقد خلق الله تعالى الإنسان في أحسن صورة، وميزه عن الحيوان بالعقل والعلم، وخلق منا الذكور والإناث، وكلا منا له شكله ومظهره وملامحه وحياته الخاصة به وحده، ولكن خلق فينا الله عز وجل بعض الصفات الخلقية المشتركة، ومنها نمو الشعر الزائد بأجسادنا، حيث تأتي فترة البلوغ للشاب أو للفتاة، فنلاحظ ظهور الشعر الزائد بمختلف مناطق الجسم عند كلا من الجنسين، ويستمر هذا الشعر في النمو طوال العمر وحتى الموت، الشعر الزائد لا يحدث قلقا كبيراً بالنسبة للرجال، ولكن على العكس النساء فيتسبب الشعر الزائد في مشكلة كبيرة.

وصفة النشا لإزالة شعر الوجه والجسم

حيث يمكن الاعتماد على هذا الخليط في إزالة الشعر الزائد من الوجه ومن الجسم بالكامل، من خلال اتباع الطريقة التالية:

المكونات

بياض بيض بمقدار 4 ملاعق.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة تحضير وصفة النشا لإزالة شعر الوجه والجسم

يتم خلط النشا مع بياض البيض جيدا بالملعقة.

في حالة كان الخليط سائل جدا يتم إضافة مزيد من النشا تدريجيا.

ثم يتم شطف الوجه والجسم بالماء جيدا.

ثم يتم تجفيفه بالمنشفة القطنية.

ثم يتم توزيع خليط النشا على المكان المراد نزع الشعر منه بنفس اتجاه نمو الشعر.

ثم نترك الخليط حتى يجف.

ثم نقوم بنزع الخليط عكس اتجاه نمو الشعر أو من خلال حركات دائرية بالأصابع.

فوائد النشا للبشرة والشعر

يتساءل الكثير من الناس عن هذا السؤال، حيث يتم المقارنة بينه وبين الدقيق، ويصعب تفريقهم عن بعض، ولكن النشا كما يلي: