نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وشك هينور.. كريم القرنفل والنشا سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد في المقال التالي
تبيض البشرة الداكنة يحتاج إلى فترة طويلة عند استخدام كريمات التفتيح، لذلك معظم الفتيات تعتمد على مستحضرات التجميل، ولكن عند الإعتماد على الماسكات الطبيعية للبشرة يتم التخلص من غمقان البشرة بشكل سريع، كما تكون تلك المكونات آمنة على البشرة ولا تسبب القلق عند استخدامها، ومن أفضل الماسكات السحرية لتفتيح البشرة بسرعة رهيبة مهما كانت درجات غمقان البشرة هي ماسك النشا والقرنفل، حيث يحتوي النشا على خصائص سريعة المفعول في تفتيح البشرة، كما يساعد القرنفل على تنظيف البشرة من الأتربة وأي تراكمات عليها، لذا سوف نوضح لكم طريقة استخدام النشا والقرنفل لتفتيح لون البشرة.
كريم القرنفل والنشا سيجعلك كأنك شابة
يتم استخدام القرنفل في الأطعمة، كما يمكن غليه وتناوله كمشروب ساخن ممتاز لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي والقولون، كما يدخل في وصفة تفتيح البشرة بفضل الخصائص المميزة التي يحتوي عليها، ويعتبر إضافة النشا إلى القرنفل يساعد على تبيض البشرة بشكل أسرع، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.
المكونات
- ملعقتين من النشا.
- 2 ملعقة من القرنفل المطحون.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- زبادي ملعقتين.
- ملعقتين من عصير الخيار.
- ملعقة من عصير الليمون.
طريقة تحضير كريم القرنفل والنشا لإزالة التجاعيد
يحتوي القرنفل على عدة مركبات وفيتامينات هامة تساعد على علاج البشرة من حب الشباب والالتهابات وظهور التجاعيد، كما يساعد النشا على شد البشرة وتفتيح لونها، ويجعل البشرة نقية ولامعة ونظيفة، لذا فهي خلطة مميزة يمكن استخدامها بشكل مستمر لتفتيح لون البشرة، ويمكن استخدام الماسك من خلال إتباع الخطوات التالية.
- نضع النشا والقرنفل المطحون في وعاء.
- بعدها يتم إضافة زيت الزيتون والزبادي ونقلب المكونات.
- نضيف عصير الخيار والليمون إلى المكونات السابقة.
- نستمر في تقليب جميع المكونات حتى تتجانس.
- لابد من تنظيف البشرة بالماء قبل توزيع الخليط عليها.
- بعد توزيع الخليط على البشرة نتركه لمدة ربع ساعة.
- نغسل البشرة بعد مرور الوقت المحدد.
- للحفاظ على جمال البشرة يتم استخدام ماسك القرنفل والنشا مرة كل أسبوع.
- كما أنه يعتبر من الماسكات الطبيعية يساعد على تفتيح لون البشرة بسرعة وجعلها نقية وبيضاء ونضرة.
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