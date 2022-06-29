طريقة عمل شاورما اللحمة بالتتبيلة الأصلية على طريقة المطاعم

طريقة عمل شاورما اللحمة من أكثر الطرق التي يتم تداولها داخل عمليات البحث من جانب الكثير من الناس، وذلك يرجع إلى أن شاورما اللحمة تعتبر من أكثر الأكلات السورية شهرة والتي يعشق تناولها الكثير من الناس، لكن دائمًا ما يوجد صعوبة في التوصل إلى نفس مذاق شاورما اللحمة التي تشتهر بها المطاعم المتخصصة في ذلك، وهذا ما سنقوم بإزالته عند عرضنا المفصل لهذا المقال.

طريقة عمل شاورما اللحمة

إليكم أسهل وأسرع طريقة إعداد شاورما اللحمة داخل المنزل بهذا الشكل الآتي ذكره:

المقادير

نصف كيلو من اللحم المقطع شرائح.

قطعة دهن غنم مفروم.

كوب من الزبادي.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ربع كوب من الخل.

فص ثوم مهروس.

بقدونس مفروم.

2 حبة من الطماطم مقطعة.

2 حبة من البصل المبشور.

2 حبة من الفلفل الأخضر المقطع.

شاورما المطاعم

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف بداخله اللحم المقطع شرائح، ثم نضيف جوزة الطيب والثوم الفلفل والملح والزبادي والخل، وذلك مع الخلط باستمرار حتى نتأكد من تجانس المكونات معًا.

ويتم ترك اللحمة داخل التتبيلة لمدة تقدر بحوالي ساعة على أقل تقدير، ويفضل وضعها داخل الثلاجة.

ثم نقوم بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ونضعها على النار، ويتم وضع قطعة الدهن المفروم.

ثم نقوم بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ونضعها على النار، ويتم وضع قطعة الدهن المفروم. وبعد ذلك نقوم بإضافة اللحم مع الدهن المفروم، ويتم تقليبهما جيدًا.

ثم نقوم بوضع البصل والفلفل الأخضر، وذلك مع الاستمرار في خلط المكونات معًا، ويتم إضافة كمية بسيطة من الماء إلى اللحم، ويتم تركها على النار.

وبعدها نقوم بإضافة مكعبات الطماطم إلى خليط اللحم، وبعد أن تنضج الطماطم وسط خليط اللحم، فهنا تأتي خطوة إضافة البقدونس المفروم، وذلك مع خلط المكونات جيدًا.

ويتم ترك الشاورما على النار حتى تماما نضجها، وهنا يتم رفعها من على النار، وتقدم الشاورما ساخنة مع الخبز وسلطة الطحينة.

وفي الختام نكون قد أوضحنا لكم أسهل وأسرع طريقة عمل شاورما اللحمة داخل المنزل، وبذلك نستطيع أن نقول وداعًا لفشل إعداد الشاورما بالمنزل وسيتم الوصول إلى مذاق الشاورما اللذيذ، وذلك عن طريق الالتزام بكافة التفاصيل التي قمنا بذكرها داخل هذا المقال.