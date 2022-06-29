اوعي ترميه.. استخدامات لقشر الليمون لا تخطر ببالك ستحافظي عليه للأبد

استخدامات لقشر الليمون لا ترمي قشر الليمون إليكِ الكثير من الطرق لاستخدامه يعد الليمون من الفاكهة الأساسية في كل بيت التي لا غنى عن وجودها بجانب أي طعام، حيث إنه يوجد العديد من الفؤاد في الليمون وما لا يعرفه الكثير أن لقشر الليمون الكثير من الاستخدامات الأخرى وهذا ما سنتعرف عليه في السطور القادمة.

استخدامات لقشر الليمون

يعد لقشر الليمون الكثير من الفؤاد للبشرة، فالأحماض الموجودة بها تساعد على تألق البشرة وتوهجها ونعومتها، إضافة إلى ذلك أن قشور الليمون تساعد على تقشير البشرة وتخليصها من خلايا الجلد الميتة وتحريض نمو الخلايا الجديدة، وتعد مفيدة أيضاً للذين يُعانون من حب الشباب.

تساعد قشور الليمون على تحسين صحة الجلد ويمكن استخدامها بعدة طرق للحصول على نتائج متعددة.

يمكنك فرك قشور الليمون الطازج على جميع أنحاء وجهك، ثم انتظر 10 دقائق، ثم قم بشطفة جيداً بالماء الفاتر، تكرر هذه الوصفة ٣ أو ٤ مرات أسبوعياً، للحصول على بشرة نضرة وناعمة.

قم بفرك قشور الليمون على اليدين، والكعبين، والمرفقين لتجديد وتخفيف الجلد وأيضاً لشد المسام.

يمكن استخدام قشور الليمون أيضاً في التنظيف لأنها تحتوي على عناصر تساعد على التخلص من الشحوم وتطهير السطوح، وذلك عند استخدامها مع الخل تساعد بشكل كبير على تنظيف المرايا والنوافذ والأسطح المختلفة.

تستخدم قشور الليمون أيضاً في العناية الشخصية، وتساعد أيضاً على تلميع وتقوية الأظافر، وتخلص من غثيان السفر، والروائح الكريهة.

أضرار قشر الليمون

كما قدمنا لكم في السطور الماضية فؤاد لقشر الليمون، سنقدم لكم أيضاً الأضرار الناتجة عنه، حيث تتمثل أضرار قشر الليمون فيما يأتي:

يمكن أن تساهم في تطور حصوات الكلى: وذلك لأن قشور الليمون غنية بالأكسالات والتي عندما تتفاعل مع الكلسيوم يمكن أن تؤدي إلى تطور حصوات الكلى

يمكن أن تسبب في الصداع النصفي

قد تزيد في مخزون الحديد في الجسم: وذلك لأنها تعد غنية بفيتامين ج الذي يشجع على امتصاص الحديد في الدم، وتعد زيادة مستوى الحديد في الدم ضارة بالأعضاء الداخلية.

من خلال مقالنا هذا نكون قد قدمنا لكم العديد من استخدامات قشر الليمون التي يجهل عنها، وبدون أي تكاليف، مع إضافة بعد الأضرار الناتجة عنه في بعض الأحيان.