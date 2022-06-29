نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي جلاش بالكريم شانتية والفراولة الشهية واللذيذة والصحية وأفضل من المطاعم في المقال التالي

الجلاش بالكريم شانتيه والفراولة من ألذ وأحلي الحلويات المنتشرة والمعروفة في جميع أنحاء دول العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، ويقبل علي تناولها كل أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها ويقبلون عليها بشكل كبير ومميز، وذلك لتميزها بالشكل الرائع والشهي واللذيذ والمحبب تناولها لدي الجميع، ولذلك فإن الكثير من السيدات والافراد الذين يحبون تناول الجلاش في العديد من المناسبات الاجتماعية السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا بصورة مميزة، كما أن طريقتنا المميزة واللذيذة لعمل أحلي وأطعم جلاش بالكريم شانتية والفراولة الشهية تتميز باحتوائها على العديد من الفوائد الغذائية والصحية الهامة والمفيدة جدا لصحة الجسم بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل، وذلك بأقل مجهود وأفضل من محلات الحلويات وذلك لعمل أحلي وأطعم جلاش بالكريم شانتية والفراولة طريقة عمل الجلاش بالكريم شانتيه والفراولة ومكوناتها مكونات الشربات كوب سكر.

كوب ماء.

مكونات الجلاش.

علبة جلاش.

اتنين ظرف كريم شانتيه.

كوب حليب سائل.

اتنين ملعقة سكر بودر.

نصف كيلو فراولة.

كوب سمن بلدي.

طريقة تحضير الشربات

نحضر حلة عميقه ونضع بها كوب من السكر وكوب من الماء ونضعها علي النار ونقلها جيدا حتي تثقل ثم نرفعها من النار ونتركها حتي تبرد طريقة تحضير الجلاش نحضر صينيه وندهنها سمن ثم نقوم بوضع طبقة من الجلاش وندهنا سمنة ونضع طبقة أخري من الجلاش وندهنها أيضا سمنة ثم نكرر الخطوات حتي تنتهي الطبقات.

ثم نقوم بتقطيعها مربعات ونضعها في الفرن علي درجه حراره 180 لمده خمسه وعشرون دقيقة حتي يصبح لونها ذهبي وبعد أن تخرج من الفرن نضع عليها الشربات تدريجيا ونتركها تبرد. طريقة تحضير الفراولة نحضر نصف كيلو الفراولة ونقوم بتقطيع الفراولة مربعات صغيرة ونضع عليها معلقة سكر ونتركها. طريقة تحضير الكريم شانتيه نحضر بوله عميقة ونضع بها اتنين ظرف كريم شانتيه ونضع كوب من الحليب السائل و معلقتين من السكر البودرة ونضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يمتزج الخليط جيدا ويتضاعف حجمه. طريقة التقديم نحضر طبق تقديم ونضع به مربعات الجلاش الجاهزة ونقوم بإزالة الطبقة الموجودة على الوش.

ثم نحضر كيس الحلواني ونضع به الكريم شانتيه ونضيفه علي الطبقة السفلي من الجلاش بكيس الحلواني ونضع عليها الفراولة المقطعة ثم نضع الطبقة التي قمنا بإزالتها مرة أخري علي الوش ثم نقدمه في طبق التقديم. عمر شويل - جدة إعملي جلاش بالكريم شانتية والفراولة الشهية واللذيذة والصحية وأفضل من المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي جلاش بالكريم شانتية والفراولة الشهية واللذيذة والصحية وأفضل من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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