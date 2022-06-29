نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البرجر في البيت بتتبيلة المطاعم السرية وبعجينة قطنية وهشة طريقة عمل عيش البرجر في البيت بطريقة ناجحة وبطعم زي الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة شطائر البرجر مع المايونيز والخس والكاتشب ، لذيذة ، لذلك عليك أن تتعلم طريقة عمل البرغر في المنزل ، الساندويتش الشهير ، مزين بحلقات البصل والطماطم ، يفضل البعض إضافة جبن الشيدر إليها ، ثم تسخينها للحصول على بضع ثوان في الميكروويف أو الفرن على الشواية لإذابة الشيدر بالداخل وإعطائها نكهة رائعة.

طريقة عمل البرجر في المنزل مثل المطاعم

مكونات البرجر الاصلي مثل المطاعم:

نصف كيلو من اللحم المفروم

ثوم مفروم

بصل مفروم

ملعقة من الكاتشب

ملعقتين من البقسماط

نصف ملعقة من الخردل

ملعقة من الزيت النباتي

ملح حسب الرغبة

ملعقة فلفل اسود

نصف ملعقة بهارات

قرفة

طريقة تحضير البرجر في المنزل مثل المطعم:

قومي بفرم اللحم ووضعها في وعاء كبير ، ثم قومي بمزج كلا من البصل والثوم المفروم فرما ناعما ، ثم قومي بااضافة الكاتشب والبقسماط والبهارات السبع والملح والفلفل الاسود والقرفة والخردل ، ثم قومي بعجن الخليط بيديك حتى تحصلي على مزيج ناعم ومتجانس وجميع المكونات مختلطة ، ثم قومي بتقطيع خليط البرجر الي ثمانية قطع من البرجر على شكل قرص ثم ضعي كل قطعة منهم على حدا على طبق منفردا ،ثم في مقلاة ساخنه ضعي ملعقة الزيت حتى تسخن ، ثم قومي بتقليب البرجر على الجهتين حتى ينضج ، ثم يقدم ساخنا مع البطاطس المقلية والكاتشب

طريقة عمل عيش البرجر مثل الجاهز

مكونات عمل عيش الكيذر :

٣ ونصف كوب من الدقيق

ملعقة ونصف من الخميرة فورية

ملعقة من البيكنج باودر

ملعقتين من السكر

ملعقة من الملح

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب من الماء الدافئ

طريقة تحضير عيش البرجز الجاهز:

قومي بنخل المكونات الجافة الدقيق والخميرة والبيكنج بودر ، ثم قومي بخفق كلا من البيض والماء والسكر حتى يتجانس الخليط ثم قومي بااضافة الزيت مع الخلط جيدا ثم قومي بااضافة الخليط الجاف والملح مع الاستمرار بالعجن مدة عشر دقائق ثم يترك يتخمر مدة ساعة ونصف ، ثم تعجن بيديك مره اخرى وتترك مره ثانيه تتخمر مدة ساعة ، ثم قومي بتقطيع العجين الي كورات متوسطة الحجم وترص متفرقين في صواني للخبز ثم تترك وتغطي مدة ساعة دون الضغط عليها ، ثم قومي بدهن وجه المحبوزات بالحليب بفرشاة الدهن مع رش السمسم ، ثم قومي برص الصواني في الفرن الساخن مدة ربع ساعة وتخرج وتحشى بعد ان تبرد. عدد القطع ١٢ قطعة خبز.