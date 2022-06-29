نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لمشاكل البشرة وصفات كريم بانثينول للتفتيح السريع من أول استخدام في المقال التالي

يتعرض كثير من الفتيات والسيدات لأشعة الشمس التي تضر بشرتهم وتعرضها للاسمرار وتسبب لها البقع الداكنة وتؤثر على حيويتها ورونقها، وتتعرض البشرة لكثير من الملوثات والأتربة في الخارج تسبب لها مشاكل كثيرة لذلك يبحث كثير منكم عن طرق تحضير وصفات بمكونات طبيعية في المنزل بدلا من استخدام كريمات تحتوي على مواد كيميائية تضر بشرتهم، ويعد كريم بانثينول من أفضل أنواع الكريمات التي تعيد للبشرة حيويتها ويقوم بتغذيتها ويعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، تابعي معنا قراءة سطورنا القادمة لمعرفة الوصفات. مقادير عمل وصفة كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة كمية من كريم بانثينول

ملعقتان صغيرتان من السكر

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة سريعة الذوبان

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة

ملعقتان صغيرتان من الجلسرين

ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان

كمية مناسبة من الماء طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة أولا نحضر طبق متوسط الحجم ونضع به كريم بانثينول واللبن البودرة والنشا ودقيق الشوفان والقهوة سريعة الذوبان والسكر ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بإضافة ماء الورد إليهم والماء والجلسرين باستخدام ملعقة كبيرة، ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس ويصبح لدينا خليط.

بعد ذلك نقوم بغسل الجسم والوجه بالماء الدافئ جيدا حيث أنه يعمل على فتح المسام، مع تجفيفه بالفوطة جيدا.

ثم نبدأ في وضع الخلطة على البشرة والوجه ونتركها حتى تجف على البشرة لمدة ساعة وربع.

بعد مرور الوقت المحدد نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر جيدا للتخلص من الخليط.

سنلاحظ بياض خفيف للبشرة بعد استخدام الخلطة.

يفضل تكرار هذه الخلطة أربع مرات في الأسبوع للحصول على نتائج أسرع وأفضل. مقادير عمل وصفة كريم بانثينول وفيتامين E كمية صغيرة من كريم بانثينول

كبسولة زيت من فيتامين E طريقة عمل وصفة كريم بانثينول وفيتامين E نخلط كريم البانثينول والفيتامين E، ثم نضعه بشرة نقية مغسولة بالماء الفاتر.

يفضل وضع الكريم للحصول على نتائج تفتيح أسرع. عمر شويل - جدة وداعا لمشاكل البشرة وصفات كريم بانثينول للتفتيح السريع من أول استخدام - ثقفني

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