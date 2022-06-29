أحلى بسبوسة مكرملة بجوز الهند للشيف حسن والطعم الخطير

البسبوسة المكرملة بجوز الهند للشيف حسن حيث تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق لعمل البسبوسة المكرملة في المنزل، كما أنها من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وتتميز بمذاقها الشهي، بالإضافة إلى أنها منتشرة في العالم العربي وكل دولة تبدع في طريقة عملها عن الأخرى، والكثير من السيدات يفضلون عملها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج، وذلك حرصا على سلامة أفراد الأسرة لذلك نقدم لكم هذه الطريقة في مقالنا اليوم.

البسبوسة المكرملة بجوز الهند

من خلال بعض المكونات التالية سوف يمكنك عمل البسبوسة المكرملة على طريقة الشيف حسن حيث أن مكوناتها غير مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

نصف كيلو من دقيق السميد.

كوب من اللبن الحليب السائل.

نصف كوب من السمن.

كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الماء.

ربع كوب من جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل البسبوسة المكرملة؛ فهي طريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق منك مجهود ولا مصاريف، وإليكم الخطوات في السطور التالية:

نحضر وعاء متوسط ونضع به كلا من السميد وجوز الهند.

نحضر وعاء آخر نضع به كلا من الماء والسكر على درجة حرارة متوسطة.

ونقلب جيدا حتى يسخن ثم نضيف إليه السمن مع التقليب الجيد حتى يبدأ الخليط يتكرمل.

بعد ذلك نضيف اللبن مع الاستمرار في التقليب الجيد ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يهدأ.

ومن ثم بعد ذلك نضع هذا الخليط بعد أن يهدأ قليلا على دقيق السميد مع التقليب ببطء.

نقوم بإحضار صينية مناسبة ويتم دهانها بالسمن ثم نضع بها الخليط بطريقة متساوية.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات وهي ساخنة.

يتم تقطيعها بعد أن تهدأ وتقدم في أطباق التقديم.

طريقة عمل الشربات

للحصول على الشربات اللذيذ نضع كوب من الماء مع 2 كوب من السكر على نار متوسطة الحرارة، وذلك حتى تسخن ثم نضيف إليهم ملعقة من ماء الورد وعصير ليمونة، ونتركه على نار هادئة مع التقليب حتى تتماسك قليلا، ومن ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يهدأ لحين الحاجة إليه.