انت الان تتابع خبر الوكالة الأوروبية للبيئة: 10% من حالات السرطان بأوروبا مرتبطة بالتلوث والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الوكالة الأوروبية للبيئة أن حوالى 10 بالمئة من حالات السرطان المُسجلة في أوروبا مرتبطة بمختلف أشكال التلوث، مشيرةً إلى أنّ من الممكن تفادي معظم هذه الحالات.

وأوضحت الوكالة في بيان نقلته وكالة يورونيوز، أنّ “التعرض لتلوث الهواء والتدخين غير المباشر إضافة للأشعة فوق البنفسجية والأسبستوس وبعض المواد الكيميائية والملوثات الأخرى تمثل الأسباب الكامنة وراء أكثر من 10 في المائة من حالات السرطان في أوروبا”.

وتُسجل سنوياً بدول الاتحاد الأوروبي 2.7 مليون حالة سرطان يموت من بينها 1.3 مليون حالة ،وتضم أوروبا التي بالكاد تمثل 10 بالمئة من سكان العالم 23 بالمئة من حالات السرطان الحديثة و20 بالمئة من الوفيات المرتبطة بها.