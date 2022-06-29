طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن ببهارات وخلطة لذيذة والطعم حكاية

طاجن الفراخ بالبصل من ألذ الوجبات التى يقبل عليها الكثير من الناس الكبار وحتى الصغار، وهو عبارة عن طاجن به قطع الدجاج والبصل وعصير الطماطم والفلفل الأخضر والملح والحبهان، وهذه الوجبة تتميز بأنها غنية جدا بالعناصر والمواد المفيدة للجسم لأنها تحتوى على البصل الذي يحتوى على مضادات الأكسدة التى تحمي الجسم من أى التهابات به، ويحميه أيضا من العديد من الأمراض، ويعمل على تقوية جهاز المناعة، ويعتبر البصل علاج قوى لنزلات البرد والإنفلونزا، والدجاج يحتوي على الكثير من البروتينات التى تقوى الجسم، والتى تعتبر مصدر للطاقة والنشاط، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل لكى تصنعه لأفراد أسرتك بطريقة بسيطة ولا تحتاج إلى تكاليف كبيرة لأن معظم مكوناتها متوفرة فى كل مطبخ، ولكي تقديمه أيضا للضيوف فى المناسبات والعزومات لأن طاجن الفراخ بالبصل من الوجبات التى تشرفك أمام الناس لأنها تتميز بطعم ونكهة لذيذة وشهية وشكل رائع وجميل، ويقدم طاجن الفراخ على أى مائدة بجانب طبق من المخلل وطبق من المكرونة والخبز.

مكونات طاجن الفراخ بالبصل

فرخة كاملة مقطعة إلى أربعة أجزاء

ثلاثة ثمرات من البصل المقطع إلى حلقات

ربع كوب صغير من عصير الطماطم

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر

كمية مناسبة من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

حبة من ورق اللورا

رشة من النعناع

رشة من الزنجبيل

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل