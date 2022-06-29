حضري فخارة اللحم التركية في المنزل لعشاء سريع ولذيذ

تعتبر فخارة اللحم التركية ، من أشهر الأكلات التي يكثر إعدادها في المطبخ التركي، لمذاقها الطيب ورائحتها الذكية، هي لها مكونات بسيطة متوافرة في أغلب المنازل، سهلة وسريعة التحضير لا تحتاج إلي وقت أو مجهود طويل عند إعدادها في المنزل، بدلاً من شرائها غالية الثمن من الخارج ولضمان صحة أفراد أسرتك، حضريها في المنزل بخطوات بسيطة جداً، سوف نقدم لكم من خلا موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فخارة اللحم التركية في المنزل.

مكونات عمل فخارة اللحم التركية

تعرفي من خلال السطور الأتية علي مقادير هذه الأكلة اللذيذة وهي كالتالي:-

للعجينة:-

ربع كوب من الزيت النباتي.

2 كوب من الدقيق.

ربع كوب من الماء الدافئ.

معلقة صغيرة خميرة فورية.

مقدار معلقة صغيرة من السكر.

نصف معلقة صغيرة ملح.

بيضة مخفوقة وفلفل أسود.

للحشو:-

كيلو لحم بقري مقطع مكعبات.

2 حبة من البصل مقطع شرائع.

3 حبات من الطماطم مقطع مكعبات.

2 حبة بطاطس مقطع مكعبات.

فلفل رومي أولاً مقطع مكعبات صغيرة.

3 فصوص من الثوم المفروم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من الماء المغلي.

نصف معلقة صغيرة السبع بهارات.

نصف معلقة صغيرة حبهان مطحون.

3 ورقات لورا.

رشة من جوزة الطيب.

رشة ملح ورشة فلفل أسود.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا أبسط وأسهل الخطوات لتحضير فخارة اللحم التركية في المنزل وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع به السكر والخميرة والماء ونقلبهم جيداً ثم نضعهم في مكان دافئ لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق والزيت وخليط الخميرة ونعجن بواسطة اليد حتي نحصل علي عجينة طري ومتماسكة.

ثم نغطي العجين بفوطة نظيفة ونتركه في مكان دافئ لمدة 40 دقيقة.

بعد ذلك علي نار متوسطة، نسخن الزيت ثم نضيف اللحم ونقلب حتي يتغير لونه، ثن نضيف البصل ونقلب حتي يذبل، ثم نضيف الثوم والفلفل الحار ونقلب لمدة دقيقة.

ثم نضيف البطاطس والفلفل الرومي الملون والطماطم والملح والفلفل الأسود وللورا والبهارات والحبهان ونقلب المكونات جيدا.

بعد ذلك اضيفي الماء المغلي، ثم غطي القدر واتركيه علي نار هادئة لمدة 45 دقيقة مع التقليب من حين لأخر.

ثم سخني الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية، ثم وزعي اللحم والخضار في طاجن فخار كبير ثم أفردي العجينة وغطي بها الطاجن بإحكام.

بعد ذلك ادهني العجين من فوق بخليط البيضة المخفوقة والفلفل الأسود، ثم رشي حبة البركة والسمسم علي الوجه.

ثم ضعي الفخارة في الفرن لمدة 15 أو 20 دقيقة وقدميها بعد ذلك ساخنة بألف هناه وشفاه.

فوائد اللحوم الحمراء للجسم

سوف نتعرف على العناصر الغذائية التي تحتوي عليها اللحمة وهى كما يلي:-

تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة.

تحتوي على الألياف الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

تمتلك العديد من البروتينات والكالسيوم الهامة لصحة الجسم.

تعالج الإمساك وتسهل عملية الإخراج وعسر الهضم.

تحمل النشويات التي تعطي الطاقة وتجدد الخلايا.

طريقة عمل فطيرة البطاطس في المنزل

سوف نتعرف علي خطوات تحضير فطيرة البطاطس بكل سهولة وهي كالاتي:-