نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الفراخ المقرمشة بتتبيلة مميزة وقوام متماسك بطعم شهي في المقال التالي

تعد كفتة الفراخ من الأكلات المحببة لدى الأطفال ويرغبون فى تناولها دائما خصوصاً بطريقة قليها فى الزيت، لما لها من طعم ومذاق مقرمش ولذيذ يكسبها القوام الهش الخفيف، ويمكن إعداد كفتة الفراخ بطريقتين مختلفتين، لذلك سوف نعرض لكى عزيزتى طريقة عمل كفتة الفراخ بطريقتين حتى تسهل عليكى تحضيرها كما تفضلين. طريقة عمل كفتة الفراخ المقرمشة المكونات: نصف كيلو بانيه أو صدور فراخ.

طماطم مقطعة صغير.

بصلة مبشورة.

فلفل أخضر مقطع.

معلقة صغيرة فلفل أسود.

توابل فراخ.

مرقة دجاج.

فصين ثوم مفرومين.

معلقة صغيرة بابريكا. مكونات خليط التغليف: بيضة.

بقسماط.

دقيق. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الطماطم والفلفل والبصل المقطعين ونضع صدور الفراخ المقطعة بداخلها، ثم نضع التوابل والفلفل الأسود ومرقة الدجاج والبابريكا والثوم المهروس ونترك صدور الفراخ المقطعة فى المكونات لمدة ساعة.

نحضر الكبه الكهربائيه ونضع بها المكونات ونقوم بفرمها جيداً حتى نحصل على عجينة الكفته.

نقوم بعمل اصابع الكفتة.

تحضير وعاء صغير ونضع بداخله البيض وعاء آخر نضع بداخله الدقيق و وعاء آخر نضع بداخله البقسماط.

نقوم بوضع كفته الفراخ فى فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

نحضر مقلاة بها زيت غزير ونضعها على النار، ثم نضع كفتة الفراخ بداخلها ونقلبها على الوجه الآخر حتى يحمر وجهها.

نرفع أصابع الكفتة على مناديل مطبخ في مصفاة حتى تظل مقرمشة ومحتفظة بقوامها ثم تقدم مع أرز مبهر أو بسمتي وبالهنا والشفا. طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن المكونات: نصف كيلو صدور دجاج مفرومة.

ربع كوب كزبرة مفرومة.

بصلة مفرومة.

بهارات مشكلة.

ربع كوب زيت.

ملح وفلفل أسود.

4 فصوص ثوم مهروس. طريقة التحضير: نضع صدور الدجاج مع باقي المكونات في بولة ونعجنها جيدا حتى يصبح القوام متجانس ثم تغطي.

نتركها في الثلاجة ساعتين وتشكل على هيئة أصابع ثم نجهز صينية الفرن وندهنها بالزيت.

نرص أصابع الكفتة بداخلها وندخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج وتحمر ثم تقدم مع طبق سلطة طحينة وأرز.

هذه الوجبة خفيفة وصحية ومناسبة لأصحاب الرجيم والأطفال خاصة إذا تم تناولها مع طبق سلطة خضراء. سر نجاح كفتة الفراخ من الأفضل أن نستخدم صدور فراخ ونفرمها مع المكونات في الكبة حتى تصبح العجينة واحدة ثم نضعها في الثلاجة 3 ساعات.

نشكل أصابع الكفتة عن طريق وضع القليل من الزيت على راحة اليد ونأخذ قطعة ونشكلها بالطريقة التقليدية ثم ندخلها الفريزر 30 دقيقة.

نقلي الكفتة في زيت غزير حتى تنضج وتحمر من جميع الجوانب ونرفعها على مناديل مطبخ. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الفراخ المقرمشة بتتبيلة مميزة وقوام متماسك بطعم شهي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كفتة الفراخ المقرمشة بتتبيلة مميزة وقوام متماسك بطعم شهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.