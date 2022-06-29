نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لترطيب وتنعيم البشرة الجافة بمكونات من البيت لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البشرة الجافة من أكثر أنواع البشرة التى يجب علينا الحرص والاهتمام بها طوال الوقت رطبه حتى لا تتعرض للجفاف والتشقق، ويوجد العديد من الوصفات التى تعالج جفاف البشرة وتعمل على تنعيمها وترطيبها دون أن تضر بصحة البشرة، وسوف نعرض فى هذا المقال طريقة عمل وصفات طبيعية لترطيب وتنعيم البشرة الجافة.

وصفات طبيعية لترطيب وتنعيم البشرة الجافة

يجب عند الاعتناء والاهتمام بالبشرة الجافة عن طريق اختيار الغسول المناسب للبشرة للحفاظ عليها من الجفاف والبقع.

وصفة الفازلين لتنعيم وترطيب البشرة الجافة

المكونات:

معلقة كبيرة من الفازلين الطبى.

معلقة كبيرة من العسل الأبيض.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله الفازلين والعسل الأبيض وماء الورد، ثم نقوم بخلطهم جيداً للحصول على قوام ناعم ومتماسك.

نغسل الوجه جيداً بالغسول المناسب للبشرة الجافة، ثم نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعه.

يشطف الوجه بالماء الفاتر فقط.

هذه الوصفة ممتازة للحصول على بشرة ناعمه الملمس وفاتحه، حيث يقوم الفازلين بتقشير الوجه والعمل على ترطيبه وتنعيمه دون أن يؤثر على صحة البشرة، كما يعمل العسل الأبيض على ترطيب وتنعيم الجلد وتجديد خلايا الجلد الميت المتراكم على البشرة وتحسين مظهر البشرة.

وصفة لتنعيم البشرة بالحليب المجفف

المكونات:

معلقة كبيرة من حليب البودرة.

ماء ورد للعجن.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر بولة صغيرة ونضع بداخلها الحليب المجفف والليمون ونقوم بوضع قطرات من ماء الورد للحصول على عجينة متماسكة ولينة.

نضع الماسك على كامل الوجه والرقبة ونتركه على الوجه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً من على البشرة.

نقوم بفرك الماسك من على الوجه بحركات دائرية لمدة دقيقتين.

يغسل الوجه بالماء البارد.

تقوم هذه الوصفة بترطيب البشرة وتجعل ملمس الجلد ناعم وتساهم في توحيد لون البشرة بسبب احتوائها على الحليب البودرة، أما الليمون يحتوي على فيتامين سي المعروف بفوائده المذهلة للبشرة ومنها التفتيح وتنقية البشرة من الشوائب وماء الورد يحافظ على رطوبة ونعومة الوجه ويمكن تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة الأفوكادو لترطيب البشرة

المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام: