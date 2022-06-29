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زيت سحري مضاد لتجاعيد البشرة وعلامات التقدم في السن بوتوكس طبيعي، إليكي سيدتي كيفية صنع زيت سحري مضاد للشيخوخة يعمل على إزالة التجاعيد وشد البشرة، سنحتاج إلى زيت الزيتون فهو يزيل التجاعيد لاحتوائه على فيتامين ه‍ ومضادات الأكسدة، نحتاج أيضاً إلى زيت جوز الهند فهو يؤخر حدوث التجاعيد ويمنع الشيخوخة المبكرة، كما نحتاج إلى الأرز فهو يكافح علامات الشيخوخة ويقلل من ظهورها بالإضافة إلى دوره الفعال في تبييض البشرة والقضاء على التصبغات، كذلك نحتاج إلى الشاي الأخضر فهو يكافح التجاعيد لاحتوائه على مضادات الأكسدة. زيت سحري مضاد لتجاعيد البشرة يتكون الزيت من العناصر التالية: 100 مل من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الأرز.

كيس شاي أخضر. علاج علامات التقدم في السن بوتوكس طبيعي صب مقدار زيت الزيتون في وعاء مناسب وأضف إليه زيت جوز الهند مع إضافة مسحوق الأرز ومحتوى كيس الشاي.

امزج المكونات بشكل جيد ثم ضع الوعاء في حمام مائي ورفعه على النار.

قم بتدفئة المزيج في حمام مائي لمدة 10 دقائق مع التحريك المستمر للمزيج.

قم بتصفية المزيج عن طريق وضع طبقة مناسبة من القطن في مصفاة واستخراج الزيت فقط. تطبيق الزيت على البشرة يمكنك الاحتفاظ بهذا الزيت في جرة زجاجية وتوضع في مكان جاف ولكن قبل البدء في تطبيقه يتم وضعه في مكان جاف ومظلم لمدة 3 أيام.

ضعي هذا الزيت على بشرتك قبل النوم ثم دلكي بشرتك لمدة دقيقتين حتى يتم امتصاص الزيت بالكامل.

اتركي الزيت على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء الدافئ وللحصول على أفضل النتائج كرري هذه الوصفة كل ليلة قبل النوم. التخلص من شيخوخة البشرة نهائياَ يمكنك أيضاً تحضير محلول طبيعي مضاد لشيخوخة البشرة بإضافة ملعقة كبيرة من الأرز في وعاء.

أضف إليه كيس من الشاي الأخضر وكوب من الماء الساخن ثم اترك المكونات تنقع في الماء الساخن لمدة 30 دقيقة.

قم بتصفية الخليط بواسطة مصفاة ثم اسكب هذا المحلول في زجاجة رذاذ ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع.

ضعي هذا المحلول على بشرتك على بشرة الوجه والرقبة في المساء قبل النوم ثم اتركيه على بشرتك طوال الليل.

اغسلي بشرتك بالماء في الصباح لأفضل النتائج كرري هذه الوصفة على بشرتك يومياً. عمر شويل - جدة زيت سحري مضاد لتجاعيد البشرة وعلامات التقدم في السن بوتوكس طبيعي - ثقفني

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