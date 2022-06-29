نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة رضوي الشربيني لتكثيف الشعر قنبلة نمو الشعر في أسبوع واحد هيوصل ل نص ضهرك في المقال التالي
كل فتاة وسيدة بشعر طويل وناعم، ولكن تواجههم بعض المشاكل وهي تساقط الشعر بشكل دائما وأيضا يتعرض الشعر للهيشان وذلك من الأشياء المزعجة التي تسيطر على السيدات، وأيضا هناك الكثير منهم يقومون بكثير من التجارب وشراء أشياء باهظة الثمن، ومن الممكن أن يؤثر هذا أكثر على الشعر وتجعل حالته أسوء من قبل، ولكن في هذا المقال سوف نلقي الضوء على مكون سحري له تأثير جبار عند وضعه على الشامبو وسوف يجعلك تتخلص من تساقط الشعر.
القهوة على الشامبو لنمو الشعر
من أكثر الأشياء المفيدة للشعر هي القهوة، من خلالها تستطيع أن تعالج جميع مشاكل الشعر في وقت قصير :
المكونات
- ماء مغلي.
- كمية مناسبة من مسحوق القهوة.
- شامبو طبي ذات مكونات طبيعية ومفيدة للشعر.
طريقة الاستخدام
سوف نقوم بشرح طريقة استخدام هذا المكون وكيفية تحضيره بطريقة صحيحة وآمنة على الشعر :
- أولا قومي بوضع إناء على النار ثم بعد ذلك ضعي الماء واتركيه حتى يقوم بعملية الغليان.
- بعد ذلك ضعي فيه مسحوق القهوة وقومي بتقليبه جيدا ثم اتركيه حتى يبرد تماما.
- بعد ذلك ضعي الشامبو الطبي ويجب أن يكون مناسب لشعرك حتى تحصلي على نتيجة مرضية.
- بعد ذلك قومي بتقليب الخليط جيدا وبعد ذلك ضعيه في علبة مناسبة للاستخدام أو وضعه في علبة شامبو فارغة.
- قومي باستخدام هذا الخليط عن طريق شطف الشعر جيدا بالماء الدافئ ثم بعد ذلك ضعي كمية مناسبة من هذا الخليط.
- بعد ذلك قومي بتدليك الشعر جيدا واجعلي هذا الخليط يصل إلى فروة الرأس واتركيه دقيقتين.
- بعد ذلك اشطفي الشعر جيدا و جففيه من الماء.
- من الأفضل أن تقوم بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة فقط في الأسبوع.
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