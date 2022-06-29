وصفة رضوي الشربيني لتكثيف الشعر قنبلة نمو الشعر في أسبوع واحد هيوصل ل نص ضهرك

كل فتاة وسيدة بشعر طويل وناعم، ولكن تواجههم بعض المشاكل وهي تساقط الشعر بشكل دائما وأيضا يتعرض الشعر للهيشان وذلك من الأشياء المزعجة التي تسيطر على السيدات، وأيضا هناك الكثير منهم يقومون بكثير من التجارب وشراء أشياء باهظة الثمن، ومن الممكن أن يؤثر هذا أكثر على الشعر وتجعل حالته أسوء من قبل، ولكن في هذا المقال سوف نلقي الضوء على مكون سحري له تأثير جبار عند وضعه على الشامبو وسوف يجعلك تتخلص من تساقط الشعر.

القهوة على الشامبو لنمو الشعر

من أكثر الأشياء المفيدة للشعر هي القهوة، من خلالها تستطيع أن تعالج جميع مشاكل الشعر في وقت قصير :

المكونات

ماء مغلي.

كمية مناسبة من مسحوق القهوة.

شامبو طبي ذات مكونات طبيعية ومفيدة للشعر.

طريقة الاستخدام

سوف نقوم بشرح طريقة استخدام هذا المكون وكيفية تحضيره بطريقة صحيحة وآمنة على الشعر :