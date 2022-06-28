نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلى البفاريا البارد بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة فاخر ومميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلى البفاريا البارد ، من الحلويات الباردة اللذيذة والشهية والمحببة والمفضلة لدى الصغار والكبار، وهي تركية الأصل، كما أنها حازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، ومنتشرة بكثرة أيضا في الوطن العربي، وهو يتميز بسهولة تحضيره، وبقيمته الغذائية العالية، كما يمد الجسم بالطاقة، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، ويتكون هذا الحلى من مكونات سهلة وبسيطة، وهي عبارة عن عدة طبقات، كما أنه يعد بأشكال وأذواق عديدة، وهي من أنواع الحلى اللذيذ والفاخر الذي يقدم في المناسبات والأعياد، وتحرص الكثير من ربات البيوت على إعداده وتقديمه لأفراد أسرتهم لما له من مذاق رائع وشهي، كما يمكنكم تجربة حلى الفيمتو البارد وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى البفاريا البارد بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات حلى البفاريا البارد

يتكون حلى البفاريا البارد من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بسكويت شاي سادة.

حليب لتسقية البسكويت.

مقادير الطبقة الأولى

2 ملعقة كبيرة من النشا.

300 مل حليب.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

باكيت فانيليا.

نصف علبة قشطة.

مقادير الطبقة الثانية

600 مل حليب.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف علبة قشطة.

للتزيين

جوز هند عادي.

جوز هند محمص.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلى البفاريا البارد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر صينية بيركس، ثم نرص فيها طبقة من البسكويت السادة، ثم نسقي البسكويت بالحليب بالفرشاة، ثم نضع الصينية جانبًا. ثم نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والسكر والدقيق والنشا، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي على البارد حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط. ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام. بعد ذلك نضيف الزبدة والفانيليا والقشطة ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط وتمتزج المكونات. ثم نرفع الخليط من على النار ونوزعه مباشرة فوق طبقة البسكويت، ثم نترك الصينية جانبا لمدة دقيقتين لكي تتماسك الطبقة. ثم نرص فوق الخليط طبقة ثانية من البسكويت السادة، ثم نسقي البسكويت بالحليب بالفرشاة، ثم نضع الصينية جانبًا. بعد ذلك نحضر الطبقة الثانية، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والسكر الكاكاو والدقيق، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي على البارد حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط. ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام. ثم نضيف الزبدة والنسكافيه والقشطة ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط وتمتزج المكونات. ثم نرفع الخليط من على النار ونوزعه مباشرة فوق طبقة البسكويت، ثم نترك الصينية جانبا لمدة دقيقتين لكي تتماسك الطبقة. بعد ذلك نزين الحلى بجوز الهند العادي والمحمص. ثم نترك الحلى يبرد بدرجة حرارة الغرفة. ثم ندخل الصينية في الثلاجة ونتركها لمدة 3 ساعات لكي تتماسك الطبقات ويبرد الحلى تمامًا. بعد ذلك نخرج الصينية من الثلاجة. ثم نقدم حلى البفاريا البارد في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب

يحتوي الحليب على الكثير من الفوائد الهامة والصحية لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي:

يعزز صحة العظام، فيقي من هشاشة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالكسور. كما يعزز صحة القلب، فيخفض ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. غني بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والمعادن. يساعد في منع زيادة وزن الجسم.

فوائد الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على فوائد هامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: