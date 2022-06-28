نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بألذ صوص بني لذيذ أعملي كباب الحلة بقطع الفراخ بخلطة وبهارات وطعم وأول مرة تدوقيه في المقال التالي
تبحث العديد من السيدات عن طرق جديدة لعمل الفراخ مثل كباب الحلة بالفراخ الذى سوف نقدم مكوناته وطريقة عمله التى تتم عن طريق خلط قطع الدجاج مع البصل والطماطم والفلفل الأخضر والفلفل الألوان، ويتميز كباب حلة بالفراخ بأن له نكهة جميلة وشهية، وله رائحة أيضا طيبة فتقوم ربة المنزل بعمل كباب حلة بالفراخ فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل منزل، وبطريقة سهلة وسريعة، ولا تأخذ وقت عند تحضيرها فتقدمها ربة المنزل فى وجبة الغذاء بجانب طبق الأرز وطبق سلطة الطحينة والخبز، ويفضل بعض الناس تناول كباب حلة بالفراخ فى ساندويتشات بالكاتشب أو بالمايونيز، ويقدم كباب حلة للضيوف فى المناسبات والعزومات، وهذه الوجبة مفيدة جدا للصحة لأنها تحتوى على البروتينات والفيتامينات وغيرها الكثير من العناصر المفيدة التى تبني الجسم وتعطيه الطاقة والحيوية، وتحمي الجسم من الأمراض، والفراخ له طرق عديدة فيمكن عمل مشوي أو بانيه أو كفتة وغيرها الكثير، ويمكن إضافة بعض الخضروات عند عمل كباب حلة بالفراخ مثل البسلة أو البطاطس أو الحمص على حسب الرغبة.
مكونات كباب حلة بالفراخ
- كيلو من صدور الدجاج المخلية والطازجة
- إثنين ثمرة من البصل المقطع
- إثنين فص من الثوم المفروم
- إثنين حبة من الطماطم المقطع
- إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر
- ثمرة واحدة من الفلفل الألوان
- حبة من ورق اللورا
- ربع ملعقة صغيرة من الملح
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ربع ملعقة صغيرة من الحبهان
- رشة صغيرة من الزنحبيل
- رشة صغير من جوزة الطيب
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل
طريقة عمل كباب حلة بالفراخ
- فى البداية نقوم بغسل الدجاج جيدا فى وعاء به الخل والماء ثم نغسله بالماء الفاتر ثم نقطعه إلى قطع متوسطة الحجم.
- وبعد ذلك نحضر إناء ونضع به زيت الزيتون ثم نرفعه على نار متوسطة حتى يسخن ثم نضع قطع الدجاج حتى تأخذ صدمة.
- وعند تغيير لونها نقوم بإضافة البصل والطماطم والفلفل الاخضر والفلفل الالوان وورق اللورا والملح والفلفل الأسود والحبهان والثوم وجوزة الطيب والزنجبيل مع التقليب حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض ثم نضيف كوب واحد من الماء ثم نغطيها بإحكام.
- ثم نتركها لكي تنضج لمدة ساعة إلا ربع، وبعد تمام النضج يمكن وضع الفحم الذى تم وضعه على النار فى منتصف الإناء ونغطيها حتى تأخذ نكهة الفحم.
- وبعد ذلك نقوم بوضع كباب حلة فى طبق التقديم ويقدم ساخن بأحلى وأجمل طعم.
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