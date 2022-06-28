بألذ صوص بني لذيذ أعملي كباب الحلة بقطع الفراخ بخلطة وبهارات وطعم وأول مرة تدوقيه

تبحث العديد من السيدات عن طرق جديدة لعمل الفراخ مثل كباب الحلة بالفراخ الذى سوف نقدم مكوناته وطريقة عمله التى تتم عن طريق خلط قطع الدجاج مع البصل والطماطم والفلفل الأخضر والفلفل الألوان، ويتميز كباب حلة بالفراخ بأن له نكهة جميلة وشهية، وله رائحة أيضا طيبة فتقوم ربة المنزل بعمل كباب حلة بالفراخ فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل منزل، وبطريقة سهلة وسريعة، ولا تأخذ وقت عند تحضيرها فتقدمها ربة المنزل فى وجبة الغذاء بجانب طبق الأرز وطبق سلطة الطحينة والخبز، ويفضل بعض الناس تناول كباب حلة بالفراخ فى ساندويتشات بالكاتشب أو بالمايونيز، ويقدم كباب حلة للضيوف فى المناسبات والعزومات، وهذه الوجبة مفيدة جدا للصحة لأنها تحتوى على البروتينات والفيتامينات وغيرها الكثير من العناصر المفيدة التى تبني الجسم وتعطيه الطاقة والحيوية، وتحمي الجسم من الأمراض، والفراخ له طرق عديدة فيمكن عمل مشوي أو بانيه أو كفتة وغيرها الكثير، ويمكن إضافة بعض الخضروات عند عمل كباب حلة بالفراخ مثل البسلة أو البطاطس أو الحمص على حسب الرغبة.

مكونات كباب حلة بالفراخ

كيلو من صدور الدجاج المخلية والطازجة

إثنين ثمرة من البصل المقطع

إثنين فص من الثوم المفروم

إثنين حبة من الطماطم المقطع

إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر

ثمرة واحدة من الفلفل الألوان

حبة من ورق اللورا

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان

رشة صغيرة من الزنحبيل

رشة صغير من جوزة الطيب

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل

طريقة عمل كباب حلة بالفراخ