نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم أسباب فقدان الشهية عند الأطفال والرضع + علاج فعال في المقال التالي

عمر شويل - جدة فقدان الشهية عند الأطفال.. يحتاج الأطفال إلى الطعام والملبس والمأوى أكثر من أي شيء آخر، فضلاً عن النوم الكافي. بالإضافة إلى ذلك، يشعر بعض الآباء بالقلق بشأن فقدان الشهية لدى أطفالهم. قد لا يعبر الطفل عن جوعه أو قد لا يأكل ما يكفي من الطعام في أوقات معينة. هذا يمكن أن يؤثر على وزن الطفل. في هذه الحالة، يكون الوالدان أكثر قلقًا بشأن نمو طفلهما.

أسباب فقدان الشهية عند الأطفال

تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لفقدان الشهية عند الأطفال ما يلي:

المرض والأدوية

في بعض الحالات، يمكن أن يؤثر ظهور المرض أو استخدام بعض الأدوية سلبًا على شهية الطفل. خلال مسار المرض، تتأثر جميع وظائف الجسم، بما في ذلك الهضم. نتيجة لذلك، يصاب الطفل بفقدان الشهية. حتى بعد الشفاء، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود وظيفة الجهاز الهضمي إلى طبيعتها. يمكن أن يؤثر تناول المضادات الحيوية على شهية الطفل. يمكن أن تسبب العديد من الأدوية الأخرى فقدان الشهية.

نقص الزنك في جسم الطفل

من أهم المواد في هضم الطعام في المعدة حمض الهيدروكلوريك. هذه المادة فعالة أيضًا في زيادة الشهية. يتسبب الزنك في إنتاج الجسم لهذا الحمض. لذلك، يمكن أن يكون فقدان الشهية لدى الطفل بسبب نقص الزنك في الجسم. يمكن تعويض نقص هذا العنصر بسهولة عن طريق إجراء تغييرات في النظام الغذائي. تشمل الأطعمة الغنية بالزنك الدجاج واللوز ونخالة القمح وبذور اليقطين.

مشاكل في الجهاز الهضمي والهضم

الطاقة مطلوبة لهضم الطعام في المعدة. يؤثر عسر الهضم والانتفاخ تأثيراً سلبياً على هذه الطاقة. يمكن أن تسبب الأمراض المختلفة أيضًا مشاكل في الجهاز الهضمي وتسبب فقدان الشهية عند الأطفال.

يبطئ نمو الطفل

في جميع الحالات، لا يشير فقدان الشهية العصبي إلى وجود مشكلة مع الطفل. عادة ما تكون شهية الطفل مرتفعة في الأشهر الأولى من الحياة. ولكن بعد 4 أو 5 أشهر ، يتباطأ معدل نمو الجسم، ونتيجة لذلك، تقل أيضًا كمية الطاقة اللازمة لنمو الطفل. من الطبيعي تمامًا أن يصاب الطفل بفقدان الشهية في هذه الحالة.

قلة التنوع في النظام الغذائي

يجب على الآباء مراقبة كمية ونوع الطعام الذي يأكله أطفالهم. التنوع في النظام الغذائي للطفل مهم جداً. إذا تناول الطفل كميات كبيرة من أطعمة الحبوب الكاملة، فقد لا يشعر بالجوع لفترة طويلة. تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف وتستغرق وقتًا طويلاً للهضم الكامل. الاستهلاك المفرط لحليب البقر أو الحليب المجفف يمكن أن يسبب فقدان الشهية.

ضغط عصبي

الإجهاد له العديد من الآثار السلبية على الأطفال. من بين هذه الآثار قلة الشهية. يؤدي الإجهاد إلى فقدان الطفل الرغبة في تناول الطعام وصعوبة النوم. لذلك يجب على الوالدين تحديد سبب التوتر والقضاء عليه. تتضمن بعض الأسباب الشائعة للتوتر عند الأطفال ما يلي:

مشاكل في الأسرة ، مثل وفاة أحد أفراد الأسرة أو موت حيوان أليف ، وكذلك ولادة طفل ثان.

تحرش.

كآبة

سبب آخر لفقدان الشهية هو الاكتئاب. معظم الآباء لا يميزون بين الاكتئاب والحزن. تزول مشاعر الحزن بمرور الوقت، لكن الاكتئاب لا يزول بسهولة. لا يزعج الاكتئاب الطفل فحسب ، بل يعطل أيضًا الحياة اليومية للطفل.

يمكن أن يتسبب الاكتئاب في فقدان الطفل الاهتمام بالأنشطة اليومية. يمكن أن تشير التغييرات في عادات الأكل أيضًا إلى الاكتئاب. في مثل هذه الحالات، يوصى باستشارة طبيب نفساني للأطفال للتخفيف من اكتئاب الطفل.

فقر دم

سبب آخر لفقدان الشهية عند الأطفال هو فقر الدم. عادة ما يكون الأطفال المصابون بفقر الدم مملين ومتعبين وسريع الانفعال. فقر الدم، إذا ترك دون علاج، يمكن أن يتعارض مع نمو الطفل وأدائه في المدرسة. يوصى بإجراء فحص دم لتأكيد فقر الدم لدى الطفل.

إمساك

يمكن أن تسبب حركات الأمعاء غير المنتظمة الإمساك. يمكن أن يكون التخدير عند الطفل فعالًا أيضًا في التسبب في الإمساك. البراز هو علامة على الإمساك الصلب.

بالإضافة إلى الأسباب المذكورة، فإن العوامل الأخرى مثل كمية الطعام المستهلكة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والخوف من تناول أطعمة جديدة يمكن أن تسبب أيضًا فقدان الشهية لدى الأطفال.

علاج فقدان الشهية عند الأطفال

هناك عدة طرق لعلاج فقدان الشهية عند الطفل. تتضمن بعض هذه الطرق ما يلي:

تناول أطعمة مغذية ومتنوعة في وجبة الإفطار

من حيث الوقت في بداية اليوم، يحتاج الجسم إلى أكبر قدر من الطاقة. إن تناول الأطعمة المغذية واللذيذة في وجبة الإفطار يهيئ جسم الطفل للنشاط أثناء النهار ويزيد من عملية التمثيل الغذائي لديه.

قم بتغيير عدد الوجبات

عادة ما يكون لدى البالغين تناول ثلاث وجبات في اليوم. نظرًا لأن نمو الأطفال يتطلب الكثير من الطاقة، فمن الأفضل تغيير عدد وجبات الأطفال. لهذا الغرض، يوصى بتناول الطعام كل بضع ساعات بدلاً من ثلاث وجبات. نتيجة لذلك، يتمتع الطفل بطاقة أكبر خلال النهار كما يتم تنظيم كمية الطعام التي يستهلكها الطفل.

اشرب الماء قبل الأكل

شرب الماء قبل الأكل يعوض الماء المفقود في الجسم، كما أنه يعد الجهاز الهضمي لدخول الطعام. هذان العاملان يزيدان من شهية الطفل ويشعر الطفل بالجوع مرة أخرى.

تناول وجبات سريعة

عادة ما تستخدم الأطعمة مثل البسكويت أو الرقائق بين الوجبات الرئيسية. بدلاً من تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية القليلة والتي تسبب فقدان الشهية، من الأفضل استخدام شطائر صغيرة أو مغذيات لتخفيف الشعور بالجوع وكذلك لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها.

الحليب وحده ليس وجبة كاملة

يحتوي الحليب على الكثير من العناصر الغذائية، لكنه ليس وجبة كاملة بمفرده. الاستهلاك المفرط للحليب يقلل الشهية للوجبة التالية. لذلك يجب تناول الحليب باعتدال. يمكن استخدام منتجات الألبان الأخرى بدلاً من الحليب.

تناول الفول السوداني لزيادة الشهية

الفول السوداني من الأطعمة التي تقضي على الشهية. يشيع استخدام الفول السوداني المقلي لزيادة الشهية. إذا كان الطفل مهتمًا بتناول الخبز والزبدة، فمن المستحسن استخدام زبدة الفول السوداني بدلاً من الزبدة العادية.

النشاط البدني

التمرين له فوائد عديدة للطفل. يستهلك النشاط البدني الطاقة في الجسم. يحفز استهلاك الطاقة الجهاز الهضمي ويزيد من شهية الطفل. عادة، نادرًا ما يُصاب الأطفال الذين يمارسون الرياضة كثيرًا ولديهم الكثير من النشاط البدني بفقدان الشهية.

تأثير درجة الحرارة المحيطة على شهية الطفل

تؤثر درجة الحرارة المحيطة على شهية البالغين والأطفال. عادة ما يصاب الأطفال بالخدر في الصيف وفي الطقس الحار. بينما يبدو أنه في الشتاء وفي الطقس البارد تزداد شهية الأطفال. تؤثر درجة الحرارة المحيطة على كمية الطاقة المستخدمة للحفاظ على دفء الجسم. من خلال الحفاظ على درجة الحرارة المحيطة باردة، تتم عملية التمثيل الغذائي للطفل بمعدل طبيعي ، مما يؤدي إلى زيادة شهية الطفل.

استهلك الزنك لتخفيف فقدان الشهية عند الطفل

استهلاك الزنك ضروري لتحسين وظيفة الجهاز الهضمي. إذا كانت كمية حمض الهيدروكلوريك في المعدة طبيعية، يتم تنظيم عملية الهضم. بالإضافة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على الزنك، يمكن أيضًا استخدام مكملات الزنك حسب توجيهات طبيب الأطفال.

استهلك طعام الطفل المفضل

يؤثر مزاج الطفل أحيانًا على شهيته. قد يتعب الطفل من تناول الأطعمة المتكررة أو منزعج من أشياء أخرى. من خلال إعداد الطعام المفضل للطفل، يجعل الوالدان الطفل يشعر بالجوع ويزيد من شهيته.

الأطعمة التي يمكن أن تعالج فقدان الشهية عند الطفل

تشمل الأطعمة التي تزيد من شهية الطفل ما يلي:

عصير ليمون

يزيد الليمون من شهية الطفل. لهذا الغرض ، يمكن للطفل تناول كوب من عصير الليمون للقضاء على فقدان الشهية. بهذه الطريقة ، يبدأ الجهاز الهضمي للطفل في العمل ويشعر الطفل بالجوع.

يزيد الليمون من شهية الطفل. لهذا الغرض ، يمكن للطفل تناول كوب من عصير الليمون للقضاء على فقدان الشهية. بهذه الطريقة ، يبدأ الجهاز الهضمي للطفل في العمل ويشعر الطفل بالجوع. بطاطا

يزيد استهلاك البرقوق من الشهية. العناصر الغذائية الموجودة في البرقوق مع طعمه الخاص تجعل هذه الفاكهة واحدة من الأطعمة المفضلة للأطفال. يزيد استهلاك البرقوق من شعور الطفل بالجوع.

الخوخ غني بالألياف. تعمل الألياف الموجودة في الخوخ على تحسين عملية الهضم والهضم، وبالتالي تمنع الإمساك. الخوخ فاكهة لذيذة جدا ومفيدة جدا لزيادة شهية الطفل.

الزبادي والنعناع

يمكن أيضًا استخدام أوراق النعناع لزيادة شهية الطفل. لهذا الغرض، اخلطي بعض أوراق النعناع مع القليل من الزبادي وأضيفي إليها بعض الملح. يزيد هذا الطعام من شهية الطفل وهو مفيد وفعال حتى للأطفال فوق سن سنة واحدة.

أطعمة تعالج فقدان الشهية عند الأطفال

بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على الألياف. الألياف الموجودة في بذور اليقطين تحافظ على صحة الجهاز الهضمي. تؤثر بذور اليقطين أيضًا على عملية الهضم في الجسم نظرًا لوجود الزنك فيها. لذلك فإن تناول بعض بذور اليقطين يزيد من الشهية ويجعل الطفل يشعر بالجوع.

عصير جزر

للجزر العديد من الفوائد للحفاظ على صحة الجسم ومن هذه الفوائد القضاء على الشهية. لهذا الغرض ، يمكن للطفل أن يستهلك حجم وعاء صغير من عصير الجزر قبل الأكل بـ 30 دقيقة. عصير الجزر يجعل الطفل يشعر بالجوع ويزيد من الشهية.

الفول السوداني

يزيد الزنك من شهية الطفل. هذا العنصر موجود بكميات كبيرة في الفول السوداني. يجب ألا يأكل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة الفول السوداني؛ لأن حساسية الفول السوداني شائعة بين العديد من الأشخاص وقد يعاني الطفل أيضًا من هذا النوع من الحساسية. يجب أن يستهلك الطفل هذا الطعام أولاً لمدة أسبوع للتأكد من أن الوالدين لا يعانيان من الحساسية لدى الطفل. تناول الفول السوداني بأي شكل ، بما في ذلك الزبدة ، مفيد للطفل.

زنجبيل

يستخدم الزنجبيل مع الحليب والخل أو عصير الليمون لاستعادة الطاقة الهضمية والقضاء على فقدان الشهية.

كُركُم

بالإضافة إلى زيادة شهية الطفل ، فإن الكركم يقضي على العدوى ويحسن الهضم. مزيج من الكركم وبعض الزيوت الحيوانية مفيد جدا في تخفيف فقدان الشهية عند الطفل.

بسبب وجود هيدروكسي كالكون في القرفة ، فإن تناول هذه التوابل مع الأطعمة المختلفة يمكن أن يعالج فقدان الشهية عند الأطفال.