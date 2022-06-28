ضاع عمرك وانتي تشتري اللبن البودرة حولي كيلو حليب الي كيلو حليب بودر في 3 دقائق بملعقه واحده

اللبن البودرة من المكونات التي تدخل في العديد من الاكلات المختلفة سواء الحلويات أو غيرها من المعجنات الآخرى، حيث أنه على الرغم من أنه بودر فإنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المختلفة ومنها الكالسيوم، والذي يكون لها دور كبير في بناء العظام، كما أنه من أبرز الفوائد التي يوفرها لبن البودرة أنه يساعد في التخلص من مشاكل الزهايمر والعديد من المشكلات الصحية.

طريقة عمل الحليب البودر

حيث أن طريقة عمل اللبن البودرة تكون في منتهى السهولة، ويمكن أن يتم عملها في المنزل، وذلك من خلال الخطوات التالية:

كيلو من الحليب الذي يكون كامل الدسم.

نحتاج إلى ورق من الزبدة.

كما أنه تضيف معلقة من السكر البودرة.

طريقة تحضير حليب البودر المنزلي

طريقة تحضير الحليب تكون بالخطوات التالية:

نستخدم اناء يكون مصنوع من الجرانيت.

نضع هذا الوعاء على النار.

نضع هذا الوعاء على النار. لا يد أن نترك الحليب الموجود في الإناء فترة من الوقت.

الخطوة التالية هي أن نقوم بتهدئة النيران على مكونات الحليب.

ومن فترة لأخرى تقوم بتقليب الكمية بكل هدوء حتى تتمكن من تبخر الماء به.

كما أن الخطوة التالية أن يتم وضع ملعقة من الخل..

سوف يؤدي إلى ظهور تكتلات في الحليب.

الخطوة التالية هو أن نستخدم صينية الفرن ونضع بها الكتل الموجودة في الصينية.

كما أنه توضع الصينية ويجف الحليب.

نضع فيما بعد كتل اللبن في الخلاط.

كما أنه سوف نضع عليه ملعقة من السكر البودرة

ونبدأ في تقليب المكونات مع بعضها البعض.

ونبدأ في تقليب المكونات مع بعضها البعض. كما أنه حتى تحصل على اللبن البودرة المميزة الذي تقوم بشرائه من المحلات.

حيث أنه وبهذه الطريقة يكون قد تم تحضير اللبن البودرة بخطوات بسيطة وسهلة.

فوائد اللبن البودرة