كولاجين طبيعي.. كريم لبان الدكر لمقاومة التجاعيد والشيخوخة يخفي المسامات المفتوحه في الوجه ستصبح كبشرة الأطفال 

تعد البشرة البيضاء الناعمة والخالية من أي حبوب أو ندبات من سمات الجمال التي تسعى كل سيدة وفتاة للحصول عليها، ولكن تظل تلك المسألة صعبة التحقيق خاصةً في فصل الصيف، نتيجة التعرض لأشعة الشمس الحارقة، وقد أثبتت التجارب والأبحاث العلمية أن لبان الدكر يساهم بدرجة كبيرة في علاج الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس، من العمل على تقشير البشرة وتخليصها من الخلايا الميتة، وتحفيز الجلد على انتاج خلايا جديدة، بما يضفي للبشرة الحيوية والنضارة والتفتيح، ويحميها من ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن، هذا إلى جانب فعالية لبان الدكر في ترطيب البشرة، وتكوينه طبقة على البشرة تقي من الحبوب وخاصةً حب الشباب، علاوةً على التخفيف من آثار لأي ندبات أو بثور قد تعاني منها البشرة، كما نستعرض لك بعض الوصفات لتبييض البشرة باستخدام لبان الدكر بطرق مختلفة:

كريم لبان الدكر لمقاومة التجاعيد والشيخوخة

المكونات

4 قطرات من زيت لبان الدكر.

ملعقتين صغيرتين من أي نوع زيت ناقل أو خفيف (الأرجان أو جوز الهند).

طريقة التحضير

في وعاء مناسب، قومي بمزج قطرات من لبان الدكر مع زيت الأجران جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

طبقي الخليط على بشرتك، ودلكيه حتى تتشربه البشرة تماماً.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة أو مرتين في اليوم لمدة لا تقل عن شهر، وستلاحظين بنفسك النتيجة من تفتيح لبشرتك واكتسابها نضارة ولمعان.

وصفة لبان الدكر والزبادي لتبيض البشرة

ملعقة من لبان الدكر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

كوب من الزبادي.

نصف ملعقة من الترمس المطحون.

طريقة التحضير