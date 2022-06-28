كوني الأجمل قبل العيد مع ماسك النشا والقرنفل الرائع لشد البشرة وتفتيحها عشر درجات

ماسك النشا والقرنفل الرهيب يخلص البشرة من التجاعيد نهائياً ويمنحها بياض ناصع في دقائق معدودة، ويجعلك تتمتعي ببشرة بيضاء وجميلة طول العمر، ويقضي على الاسمرار وغمقان البشرة نهائياً، مما يزيد من نضارة وحيوية البشرة، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة وتستطيع جميع السيدات والفتيات عمله في البيت بكل سهولة، وهو من أسهل الوصفات الطبيعية التي تزيد من نضارة وحيوية البشرة وجمالها، ويجعل البشرة تبدو صغيرة وناعمة كبشرة الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك النشا والقرنفل لشد البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد المبكرة وعلامات تقدم العمر نهائياً.

مكونات عمل ماسك النشا والقرنفل السحري

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل الماسك بكل سهولة وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

مقدار ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل السحري لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر طبق ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه كله ونتركه لمدة نصف ساعة كاملة حتى يجف تماماً. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. يفضل وضع الماسك على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة.

فوائد ماسك النشا والقرنفل للبشرة

يحتوي الماسك على العديد من الفوائد الرائعة التي تمنح البشرة النضارة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-