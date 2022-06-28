بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش بمكون سحري بمطبخك هتبقي زي القشطة

تنظيف البط والفراخ من الريش الصغير بمثابة مشكلة لا يفضلها الكثير من السيدات وتبحث عن مخرج لهذه المشكلة، لذا سنقدم لكم أفضل طريقة تنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش الصغير بمكون سحري خطير، فمن خلال هذا المكون يمكنك إزالة كافة الريش العالق والبط والأوز والفراخ، كذلك تساعد على التخلص من الزفارة بشكل جبار وسريع، كما يساعد على التخلص من الزغب، يتساءل الكثير من السيدات عن هذا المكون السحري ومدي فعاليته في التنظيف السريع للبط ومدى فعاليته في التخلص من الزفارة.

تنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش الصغير بمكون سحري خطير

سنقدم لكم عبر السطور التالية أفضل طريقة في التخلص من الريش الصغير العالق تحت الجلد وكذلك التخلص من رائحة الزفارة، كذلك يساعد على القضاء على البكتيريا والجراثيم وجعلها صحية أكثر وآمنه أثناء عملية الطهي، وأحد هذه المكونات السحرية:

تنظيف البط والدجاج بالملح لا يوجد منزل يخلو من الملح الأبيض لذا فمن السهل استخدام هذا المكون، كذلك فهو فعال جداً، ويتم استخدامه من خلال:

يتم إزالة جميع الريش الطويل في البط او الفراخ.

يتم تنظيف البطة من الداخل وغسلها جيداً بالماء البارد.

نضع الملح على البطة ويتم فركها بالملح جيداً.

يتم غسل البطة جيداً بالماء البارد مع الملح سنلاحظ اختفاء رائحة الزفارة وكذلك التخلص من الريش الصغير.

التنظيف باستعمال الردة

تلعب الردة دورا كبيرا في التخلص من الزفارة والريش الصغير وتستخدم من خلال:

نزيل الريش الطويل ثم نضع الردة على البط او الفراخ وفركها جيدا.

تساعد هذه الحركة في إزالة الشعر الصغير العالق.

يتم تنظيف البطة من الداخل جيداً.

يتم غسل البطة او الدجاجة بالماء البارد مع الخل وبعض قشور البرتقال.

التنظيف باستعمال الدقيق الأسمر

يفضل هذه الطريقة الكثير من ربات المنزل وتتم كالآتي: