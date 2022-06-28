حضري غريبة العشر دقائق في المنزل بخطوات بسيطة للعيد

تعتبر غريبة العشر دقائق ، من أنواع حلويات العيد المشهورة في المطبخ العربي، فهي تتمتع بطعم لذيذ وقوام هش يذوب بالفم، يقبل علي تناولها الكثير من الكبار والصغار، حضريها في المنزل مع أولاد للاحتفال بقدوم العيد وحدوث القليل من البهجة والسرور مع أولادك، عند تحضيرها لا تحتاج أي أو وقت أو مجهود لذلك تعد من الحلويات السريعة والسهلة، يمكن تقديمها في الأعياد أو في جميع المناسبات الأخرى كنوع من التحلية مع كوب من الشاي الساخن أو القهوة، مكوناته بسيطة وصحية وغير مكلفة، لذلك سوف نعرض لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل غريبة العشر دقائق في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل غريبة العشر دقائق

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كما يلي:-

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر البودرة.

2 كوب من السمنة.

مكسرات مشكلة للتزيين.

بياض بيضة.

معلقة كبيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير غريبة العشر دقائق في المنزل بكل بساطة وهي كالاتي:-

يتم خفق السمن جيداً حتي يتغير لونه إلي الأبيض، ثم يضاف السكر مع الاستمرار بالخفق، حتي تمتزج المكونات جيداً. بعد ذلك نضع الدقيق، بالتدريج مع العجن حتي نحصل علي، عجينة هشة ومتماسكة. ثم يضاف بياض البيضة، ويقلب مع العجين حتي نحصل، علي عجينة لينة. بعد كدة يتم تشكيل العجينة، إلي كرات صغيرة الحجم، مع الضغط عليها من المنتصف، ويوضع بها المكسرات. وتكرر هذه العملية، حتي الانتهاء من كمية العجين، وترص في صينية مدهون بالقليل من الزبدة. ثم توضع في فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة لا تقل عن 10 دقائق. ثم نخرجها من الفرن، ونتركها جانباً تبرد، ثم توضع في طبق التقديم، وتقدم بالهناء والشفاء.

سر نجاح الغريبة الناعمة

هيا بنا نتعرف علي أهم أسرار هذه الحلوى الشهية وهي كالاتي:-