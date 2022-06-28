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عمر شويل - جدة تساقط الشعر عند النساء.. هذه الأيام حياتنا مليئة بالقلق والتوتر. يمكن أن يكون لضغوط العلاقة المدمرة وضغوط العمل والتعليم و … هذا التوتر آثار مدمرة للغاية على شعرك. كلما زاد التوتر لديك، كلما ارتفع مستوى هرمون التستوستيرون في جسمك، وستؤثر زيادة هذا الهرمون في جسم المرأة سلبًا على الدورة الطبيعية لنمو الشعر.

11 سبب رئيسي لتساقط الشعر عند النساء وطرق الوقاية منه

يعتبر تساقط الشعر شائعًا نسبيًا ويمكن أن يكون تجربة مريرة، خاصة بالنسبة للنساء. تساقط الشعر عند النساء له أسباب عديدة وأحيانًا عدة أسباب قد تسير جنبًا إلى جنب وتتسبب في تساقط الشعر. تابع القراءة لهذه الأسباب لإيجاد حل لهذه المشاكل.

1. ضغط عصبى

هذه الأيام حياتنا مليئة بالقلق والتوتر. يمكن أن يكون لضغوط العلاقة المدمرة وضغوط العمل والتعليم و … هذا التوتر آثار مدمرة للغاية على شعرك. كلما زاد التوتر لديك ، كلما ارتفع مستوى هرمون التستوستيرون في جسمك ، وستؤثر زيادة هذا الهرمون في جسم المرأة سلبًا على الدورة الطبيعية لنمو الشعر.

لحل هذه المشكلة، عليك أن تأخذ بعض الوقت لتعتني بروحك وجسدك. جرب اليوجا أو اذهب إلى مستشار أو مارس التأمل. حاول تقليل مستوى التوتر لديك بأي طريقة ممكنة. إذا كان تساقط شعرك ناتجًا عن الإجهاد، فسيستمر ذلك ما دمت متوترًا.

2. الولادة

تعاني العديد من النساء من تساقط الشعر بعد الولادة. هذا الرقم مرتفع نسبيًا ويعاني منه ما يقرب من 50 ٪ من النساء. الولادة تخل بالتوازن الهرموني في الجسم وتسبب تساقط الشعر.

في هذه الحالة، عليك الانتظار حتى يمر الوقت ويعود التوازن الهرموني إلى جسمك. يمكنك استخدام محفزات نمو الشعر لتسريع عملية إعادة نمو الشعر. عادة في غضون 6 إلى 12 أسبوعًا ، يجب أن تعود حالة شعرك إلى فترة ما قبل الولادة.

3. فقر دم

فقر الدم مشكلة طبية ناجمة عن نقص الحديد في الجسم. يتسبب نقص الحديد في عدم احتواء خلايا الدم الحمراء على الأكسجين الكافي لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. بالطبع، عندما تكون مصابًا بفقر الدم، فإن تساقط الشعر ليس هو العرض الوحيد الذي تراه. التعب والضعف الشديد والصداع من الأعراض الرئيسية الأخرى لفقر الدم.

راجع طبيبك وقم بإجراء فحص دم للتأكد من أنك بصحة جيدة. يمكن أن يوضح فحص الدم ما إذا كنت مصابًا بفقر الدم. إذا كنت تعاني من فقر الدم، فمن المستحسن أن تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالحديد. إذا كنتِ في سن اليأس، فبالإضافة إلى النظام الغذائي الغني بالحديد، قد تحتاجين إلى مكملات الحديد لحل مشكلتك.

4. تساقط الشعر بنمط أنثوي

أحد أكثر أسباب تساقط الشعر شيوعًا عند النساء هو الصلع الأندروجيني أو تساقط الشعر الأنثوي. تظهر هذه المشكلة الجينية أعراضها منذ فترة المراهقة وتتسبب في ترقق الشعر وترققه، والتي تتفاقم عن طريق شد الشعر بإحكام. لا يتعين عليك علاج نفسك لحل هذه المشكلة. تأكد من مراجعة طبيبك ليصف لك الدواء المناسب لك.

5. ذيل حصان صلب

قد لا تصدق ذلك، لكن ربط الشعر بنموذج ذيل الحصان بخيوط ضيقة هو أحد أسباب تساقط الشعر عند النساء. هذه المشكلة أكثر شيوعًا عند النساء الرياضيات اللواتي يرتدين ذيل الحصان كل يوم. أي تسريحة شعر تسبب تمدد الشعر وفروة الرأس يمكن أن تسبب تساقطًا حادًا للشعر.

حاول استخدام نماذج أخرى لربط شعرك قدر الإمكان. في حالة تلف بصيلات الشعر، يصبح من الصعب إعادة نمو الشعر. فقط في بعض الأحيان استخدم تصفيفة الشعر هذه للتنوع. شدها إلى أدنى مستوى ممكن.

6. نقص المغذيات

من أهم أسباب تساقط الشعر عند النساء عدم اتباع نظام غذائي سليم ومغذي. نظرًا لأن الشعر يعتبر نسيجًا غير ضروري في الجسم، فمن الصعب جدًا تغذيته. في الواقع، الشعر هو آخر نسيج في الجسم يتلقى العناصر الغذائية من الجسم وهو أول نسيج يفقد العناصر الغذائية.

تتكون معظم أنسجة الشعر من البروتين وتحتاج إلى البروتين لتنمو جيدًا. يوصي الأطباء بتناول 120 جرامًا على الأقل من البروتين في وجبتي الإفطار والغداء. يمكنك الحصول على هذا البروتين من البيض والأسماك واللحوم الخالية من الدهون والدجاج والمكسرات وبعض الخضار. فقط ضع في اعتبارك أن البروتينات النباتية لا تمتصها البروتينات الحيوانية بسهولة. نتيجة لذلك، يجب عليك تضمين مزيج من كلا النوعين من البروتين في نظامك الغذائي.

7. اضطرابات الغدة الدرقية

يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاطها تغيرات جسدية كبيرة في الجسم. من تقلبات الوزن إلى شحوب الوجه وجفاف الجلد. لكن هذه ليست الأعراض الوحيدة لاضطرابات الغدة الدرقية. الشعر الهش والشعر الخفيف من الأعراض الشائعة الأخرى لتساقط الشعر عند النساء.

لحل هذه المشكلة، يجب عليك أولاً مراجعة الطبيب وإجراء فحص دم. سيصف لك طبيبك الدواء المناسب لك بناءً على نتائج الاختبار. بعد تناول الدواء، تكون هرمونات الجسم متوازنة وتعود عملية نمو الشعر إلى طبيعتها.

8. تساقط الشعر عند النساء بسبب استخدام الأدوات الحرارية

استخدام أدوات التسخين لفرد أو تصفيف الشعر، إذا كان عرضيًا، آمن ولا يسبب ضررًا. لكن الكثير من الناس يستخدمونها كل يوم وهذا الاستخدام المتكرر يسبب العديد من المشاكل للشعر. هذا لا يسبب تساقط الشعر من الجذور، ولكنه يجعل الشعر رقيقًا وهشًا للغاية، مما يجعله في النهاية يبدو رقيقًا جدًا.

لحل هذه المشكلة، لا تستخدمي مكيفات الشعر لفترة طويلة. يمكن أن يكون استخدام الأقنعة المرطبة مفيدًا أيضًا في استعادة لمعان ونضارة الشعر. لعناية أفضل بالشعر، يمكنك استخدام زيوت مفيدة مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

9. فقدان الوزن الشديد

يتبع فقدان الوزن التعب والإرهاق المستمر. ولكن إذا فقدت الوزن فجأة، فسوف يتفاعل الجسم مع فقدان الوزن السريع هذا مثل الصدمة أو الضربة الشديدة، حيث يزيل العناصر الغذائية الأساسية من الأنسجة غير الضرورية مثل الشعر. يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى تساقط الشعر.

تأكد من استشارة طبيبك لتحديد سبب فقدان الوزن المفاجئ وتأكد من عدم وجود مشكلة خطيرة أخرى. يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والبروتينات جسمك على تعويض نقص العناصر الغذائية في أسرع وقت ممكن. بمجرد أن يدرك جسمك أنك لست تحت ضغط أو صدمة ، فإنه يستأنف عملية التغذية ونمو الشعر.

10. استخدام المنتجات الكيماوية للشعر

يمكن أن يتسبب الاستخدام المنتظم للمنتجات الكيميائية مثل صبغة الشعر وإزالة الكلور والكرياتين في ترقق الشعر وتقصفه. عندما تصبغ شعرك، تدخل المواد الكيميائية الموجودة في الصبغة بشرة الشعر لوضع الصبغة. هذه العملية الكيميائية مدمرة للغاية.

لتقليل شدة الضرر، لا تستخدم الأصباغ الكيميائية قدر الإمكان. إذا كنت ترغب في صبغ شعرك، اترك ما لا يقل عن 8 أسابيع بين كل صبغة حتى يتحسن شعرك. بعد صبغ شعرك، استخدمي منتجات عالية الجودة لترطيب شعرك ، مثل الأقنعة الجيدة.

11. تساقط الشعر عند النساء بسبب متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

متلازمة تكيس المبايض، أو متلازمة تكيس المبايض، هي اضطراب يؤثر على وظيفة المبايض. يزيد هذا التأثير من إنتاج الأندروجين ، وهو هرمون الذكورة. تؤدي زيادة هذا الهرمون إلى تقليل مرحلة نمو الشعر بشكل كبير في دورة نموه.

لحل هذه المشكلة، يصف طبيبك الأدوية المضادة للأندروجين التي توازن الهرمونات في الجسم ويعود نمو الشعر تدريجياً إلى طبيعته.

يمكن أن يكون لتساقط الشعر عند النساء أسباب عديدة. في بعض الأحيان، تترافق عدة أسباب لتجربة ترقق الشعر وتساقطه. من أهم أسباب تساقط الشعر عند النساء متلازمة تكيس المبايض وفقر الدم واضطراب الغدة الدرقية والإجهاد والاستخدام المفرط للمواد الكيميائية. يمكن حل معظم هذه المشكلات عن طريق تعديل عاداتك اليومية.

يمكن للطبيب علاج بعض الأسباب الأخرى لتساقط الشعر عند النساء. تأكد من مراجعة طبيبك لمعرفة السبب ومع العلاج المناسب ، ستتمتع بشعر صحي وكثيف مرة أخرى.