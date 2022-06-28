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عمر شويل - جدة فوائد قوانص الدجاج.. من الأسئلة التي تشغل عقول المهتمين بأكل الدجاج دائمًا فوائد ومضار أجزاء مختلفة من هذا النوع من اللحوم. هناك المزيد من الغموض والتساؤل حول قوانص الدجاج. ويعتقد الكثيرون أن هذا الجزء من جسم الدجاج ليس مفيدًا فحسب، بل ضارًا أيضًا؛ اعتقاد بالطبع، لا يتوافق مع الواقع.

هل صحيح أن قوانص الدجاج لها العديد من الخصائص والفوائد؟

القونصة هي عضلة في بطن الطيور تستخدم في عملية تكسير جزيئات الطعام من أجل الهضم، ويستمتع كثير من الناس بتناولها؛ من أكثر الأجزاء المغذية في جسم الدجاج. والمفارقة أنه يحتوي على الكثير من البروتين ويؤكد بعض الأطباء على استهلاكه.

يعتقد الخبراء أن كوبًا من قوانص اللحم يمكن أن يلبي ما يصل إلى 88٪ من الكمية الموصى بها من البروتين يوميًا. لأنه عندما يكسر جسمه البروتينات، فإن هذه الأحماض الأمينية تعتبر مهمة لنمو العضلات والأنسجة في جسم الإنسان.

القوانص منخفضة الدهون وغنية بالفيتامينات. بما في ذلك فيتامين ب. النياسين مفيد للدورة الدموية وإنتاج الهرمونات، والريبوفلافين الذي يحافظ على صحة بشرتك وشعرك، ضروريان لوظيفة الدماغ وتكوين خلايا الدم البيضاء.

يزيد استهلاك الحوصلات من امتصاص الحديد والفوسفور والزنك. ويساعد الحديد جسم الإنسان على تكوين خلايا الدم الحمراء، والفوسفور الذي يساعد في وظيفة العضلات والزنك ، مما يحسن وظائف الجهاز المناعي.

فحص المركبات في قوانص الدجاج

كل 100 جرام من قوانص الدجاج، أي 3.5 أوقية، تحتوي على 3 جرامات من الدهون، أي أقل من 1 جرام من الدهون المشبعة. إذا كنت تبحث عن وجبات قليلة الدسم تضيف البروتين إلى نظامك الغذائي، فإن قوانص الدجاج خيار صحي. تحتوي نفس الكمية من قوانص الدجاج على 370 ملليجرام من الكوليسترول، وهو ما يزيد بشكل ملحوظ عن 300 ملليجرام أو أقل يجب أن تحد نفسك منه يوميًا. يمكن لنظام غذائي منخفض التشبع وعالي الكوليسترول أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأنواع معينة من السرطان.

فوائد قوانص الدجاج

تحتوي حوصلات الدجاج على الكثير من البروتين، وهو عنصر غذائي أساسي لإنتاج الطاقة، فالبروتين يساعد في ملء الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. لكل 9 كيلوغرامات من وزنك، يجب أن تأكل 8 جرامات من البروتين، والتي توفر 30 جرامًا لكل 100 جرام من قوانص الدجاج.

لكل 100 جرام من قوانص الدجاج، تحصل على 3.2 مجم من الحديد و 4.4 مجم. تحتاج النساء إلى 18 مجم من الحديد و 8 مجم من الزنك يوميًا، ويحتاج الرجال إلى 8 مجم من الحديد و 11 مجم من الزنك يوميًا.

تدعم هذه العناصر الغذائية نظام المناعة الصحي وتعزز التئام الجروح وتساعد في انقسام الخلايا، بالإضافة إلى 1.04 ميكروغرام من 2.4 ميكروغرام من فيتامين ب. احصل على الـ 12 التي تحتاجها كل يوم. فيتامين ب. 12 ضروري لنظام المناعة الصحي وللوظيفة العصبية المناسبة.

الوقاية من السرطانات

القوانص غنية بالبروتينات والمعادن ويمكن أن تكون مكملًا صحيًا، على سبيل المثال. قد يقي السيلينيوم من سرطان الثدي والمثانة والرئة والبروستاتا والجلد.

التأثير على الخصوبة والغدة الدرقية

تساعد المعادن الموجودة في قوانص الدجاج على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية والحماية من الإجهاد التأكسدي وتعزيز الصحة الإنجابية.

قوانص الدجاج لفقدان الوزن والتنحيف

تعتبر قوانص الدجاج أيضًا خيارًا جيدًا لفقدان الوزن. نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين، فإنها تحد من الجوع وتساعد الشخص على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم. أظهرت نتائج خمس دراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تزيد من الشعور بالشبع، ويمكن أن تساعد هذه المغذيات في الوقاية من السمنة وتقليل الدهون الحشوية.

تحتوي القوانص أيضًا على فيتامين ب 121 الذي يلعب دورًا رئيسيًا في وظائف المخ ويدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن نقص فيتامين ب 12 أكثر شيوعًا لدى النباتيين وكبار السن والأشخاص المصابين بفقر الدم واضطرابات الجهاز الهضمي التي إذا تُركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والجنون والاكتئاب والتعب.

ليسين، فالين، أرجينين، جلايسين، ألانين وإيزولوسين هي مجرد أمثلة قليلة. كما أنه يساعد في الحفاظ على الكتلة الخالية من الدهون في النظام الغذائي. مما يساعد بدوره في الحفاظ على التمثيل الغذائي للشخص. في دراسة التغذية، الأشخاص الذين ضاعفوا تناول البروتين لديهم سعرات حرارية أقل ودهون أقل ونمو عضلي أكثر من النظام الغذائي العادي. تمارس كلتا المجموعتين ستة أيام في الأسبوع، لكن أداء المجموعة الغنية بالبروتين كان أفضل.

خصائص قوانص الدجاج

تحتوي قوانص الدجاج على كميات كبيرة من فيتامين ب 3 والنياسين، وكلاهما له دور في علاج الإجهاد. وتعديل الهرمونات الجنسية في الغدد الكظرية، وتحسين الدورة الدموية، وصحة الشعر، ومنع تساقط الشعر، وتحسين البصر.

في غضون ذلك، لا ينبغي التغاضي عن أضرار الاستهلاك المفرط لقوانص الدجاج. على الرغم من إجراء القليل من الدراسات في هذا المجال. ولكن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، فمن الأفضل استخدام هذه الأطعمة باعتدال.

يشير الباحثون أيضًا إلى أن قوانص الدجاج تحتوي على دهون ويجب تجنبها من قبل الأشخاص المصابين بالنقرس. ترفع هذه المركبات العضوية مستويات حمض البوليك وقد تسبب نوبات النقرس. ولكن بشكل عام، إذا تم تناولها باعتدال، فلن يكون لدى الشخص أي آثار جانبية معينة.

غالبًا ما يستخدم المزارعون المضادات الحيوية للوقاية من المرض في الدجاج. فإن اتباع نظام غذائي غني بالدواجن قد يزيد من نمو البكتيريا المقاومة للأدوية؛ الطريقة الوحيدة لتقليل هذه المخاطر هي استخدام المواد العضوية.

بشكل عام، يُنصح بإضافة قوانص الدجاج إلى جزء من نظامهم الغذائي، حيث إنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من الكوليسترول. وعلى وجه الخصوص قوانص الدجاج المشوية مع الخضار الطازجة. وهي غذاء غني بالمغذيات وغني بالألياف والبوتاسيوم والفيتامينات. هو.

وتجدر الإشارة إلى أن الخصائص التي تم إدخالها هي فقط لقوانص الدواجن التي نمت بشكل عضوي وبطرق طبيعية ولا تتضمن طرقًا جديدة لتربية الدجاج.