اصنعي بنفسك بسكوت الزبدة الناعم أحلى مخبوزات العيد الفاخرة بقوام دائب أحلى من الجاهز

يعتبر بسكوت الزبدة ، من المخبوزات الجميلة التي يفضلوها أغلب الناس، ويعرف بقوامه الناعم الهش، وطريقة تحضيره بسيطة ومقاديره بسيطة توجد في كل منزل، وهو يتميز بمذاقه الرائع عند تناوله بجانب الشاي والقهوة، وله رائحة جميلة تنبعث منه أثناء التسوية تجعل الكثير من الناس يرغبون في تناوله بشكل دائم، وكثير من السيدات تستطيع صنعه في البيت بدل من شرائه من المخابز بأسعار غالية الثمن، وهو من أفضل المخبوزات التي تباع في الأفران وسعره غالي الثمن، كما يوجد أنواع كثيرة من البسكويت مثل بسكوت القهوة وهو من المخبوزات التي يعشقها الكثير من الناس، وبسكوت النشادر وهو من المخبوزات التي تقدم دائماً في الأعياد والأفراح، وبسكوت العجوة وهو نوع يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، وبسكوت اليانسون وهو من المخبوزات التي تقدم بجانب المشروبات الساخنة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الزبدة الناعم بقوام دائب أحلى مخبوزات العيد بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل بسكوت الزبدة الناعم

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل مخبوزات فاخرة بالمنزل وهى كما يلي:-

كوب من الزبدة. كوب من السكر الناعم. 2 حبة من البيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. 2 كوب ونصف من الدقيق. ذرة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الزبدة الناعم أحلى مخبوزات العيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الزبدة، والسكر، والبيض، والفانيليا ونخفق جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام فاتح اللون مثل الكريمة.

بعد ذلك نحضر بولة ونضع بها الدقيق، والملح، والبيكنج بودر ونقلب الخليط جيداً حتى تمتزج المكونات الجافة مع بعضها.

نقوم بإضافة خليط الدقيق على الخليط السابق بالتدريج ونعجن برفق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل.

ثم نقوم بإحضار كيس الحلواني أو ماكينة البسكويت ونضع به العجين، ثم نقوم بإحضار صينية كبيرة ونشكل عليها عجينة البسكوت على حسب الاشكال التي ترغبين بها.

نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق حتى يصبح لون البسكويت ذهبي جميل.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص البسكوت على طبق التقديم بجانب كوب من الحليب وبألف صحة وهنا.

سر نجاح بسكوت الزبدة الناعم مثل الأفران

توجد بعض الأسرار البسيطة التي يجب التعرف عليها حتى نحصل على بسكويت هش وهى كما يلي:-