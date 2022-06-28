هتخلي أعصابك حديد.. أطعمة خارقة تقوي المناعة وتحارب التهابات المفاصل وتمد جسمك بمصنع فيتامينات

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أطعمة تقوي المناعة وتحارب التهابات المفاصل، قد يعاني معظم الأشخاص من التهابات المفاصل ويكون لها أسباب مختلفة البعض منها يرتبط بأمراض أخرى، وبالرغم من وجود أنواع مختلفة من الأدوية لعلاج الالتهابات، لكن هناك وسيلة أخرى لمكافحة هذه الالتهابات وتدعيم جهاز المناعة والصحة العامة، وهي اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العديد من الأطعمة المختلفة أهمها الأسماك والفواكه، وإليكم هذه الأطعمة المحاربة لالتهابات المفاصل من خلال هذا التقرير، فتابعونا.
أطعمة تقوي المناعة وتحارب التهابات المفاصل
تعمل الكثير من الأطعمة على تعزيز جهاز المناعة لاحتوائها على العديد من المركبات التي بها خصائص مضادة للالتهابات، لهذا تساهم في تحسين أعراض التهابات المفاصل، وهو مرض قد يصيب الكثير من الأشخاص فهو عبارة عن التهاب يصيب مفاصل اليد أو الركبتين أو العمود الفقري، ويمكن تناول أطعمة معينة لمحاربته وتقليل هذه الالتهابات.
فول الصويا لمحاربة التهاب المفاصل
- إذا كان الشخص لا يحب تناول الأسماك ويريد الحصول على أحماض الأوميجا 3 المضادة للالتهابات.
- فيجب تناول فول الصويا الذي له خصائص عدة في محاربة الالتهابات.
- كما يحتوي على الكثير من الفوائد الأخرى لاحتوائه على كمية هائلة من الألياف والبروتين.
البروكلي لمحاربة التهابات المفاصل وتقوية المناعة
- وقد يحتوي البروكلي على مركب سالفروفين الذي أثبتت الأبحاث فعاليته المضادة للالتهابات.
- كما أنه يحتوي على فيتامين K وC والكالسيوم والكثير من العناصر الهامة لتقوية العظام.
الأسماك الدهنية للقضاء على مشاكل المفاصل
- وكذلك تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض الأوميجا 3 المضادة للالتهابات.
- وهي مفيدة لكل من يعاني من مشاكل المفاصل.
- فالشخص الذي يعاني من التهاب المفاصل يجب تناوله لحصة واحدة على الأقل في الأسبوع من الأسماك الدهنية.
- مثل أسماك السلمون والسردين والتونة الطازجة والماكريل.
زيت الزيتون لمحاربة مشاكل المفاصل
- وبجانب الأسماك الدهنية هناك أنواع أخرى من الزيوت تساعد على تقليل الالتهابات مثل زيت الزيتون البكر الممتاز.
- والذي له نفس خصائص الأدوية المضادة للالتهابات.
منتجات الألبان للتخلص من التهابات المفاصل
- منتجات الألبان مثل اللبن والجبن والزبادي جميعها تحتوي على الكثير من الكالسيوم والبروتين وفيتامين D.
- وهي تلك المركبات التي تقوي العظام وتبني العضلات وبالتالي تقلل من أعراض الألم.
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