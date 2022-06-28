خلطة كوري لتبييض الوجه والرقبة في يومين نتيجة خيالية من اول استعمال

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عمر شويل - جدة صفة لتبييض الوجه في يومين مع ظهور. مشاكل البشرة المتعددة من بقع داكنة واسمرار تلجأ بعض السيدات والفتيات في البحث وراء أفضل الطرق الطبيعية لتفتيح البشرة، كونها آمنة تماماً على البشرة بعكس الكريمات ابكيماوية الضارة التي تباع في منافذ مستحضرات التجميل وينتج عنها أثار جانبية، ولذلك اليوم نود أن نتطرقمع زوار موقعنا ثقفني ابكرام لافضل الطرق الطبيعية والخلطات الفعالة في تبييض الوجه واليدين في يومين.

خلطات طبيعية لتبييض الوجه واليدين في يومين

مع مسحوق النشا الذي يمنحك بشرة بيضاء بدون مشاكل، حيث يعمل النشا كمقشر طبيعي مع دمجه ببعض من المكونات الفعالة الأخري فيعطيكي مقشر طبيعي يزيل الطبقة الميتة من الجلد.

المكونات:

ملعقتان من النشا.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقتان من ماء الورد

الطريقة

في وعاء بلاستيك يوضع كمية النشا مع كمية ماء الورد مع عصير الليمون، ويتم خلطهم جيدا جدا. يتم غمس قطعة قطن نظيفة في الخليط وتوزيعها على الوجه واليدين بحركات دايرية رقيقة. يترك حتي مرور ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع.

خلطة النشا مع الزبادي لتبييض الوجه واليدين

تعتبر الزبادي والنشا من أقوي الخلطات الفعالة والسريعة في تبييض الوجه والرقبة، فلكل مكون من المكونان يساعد في تفتيح البشرة وازالة البقع الغامقة.

المكونات:

ثلاث ملاعق من الزبادي.

ثلاث ملاعق من النشا.

خطوات التحضير

بعد دمج المكونات معا جيدا جدا، يوزع المزيج على الوجه والرقبة. يترك الخليط على الوجه حتي مرور ساعة لكي يجف تماماً. يشطف الوجه بالماء الدافيء. تكرر العملية ثلاث مرات من كل أسبوع.

وصفة لتبييض البشرة في يومين

المكونات:

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة

في وعاء صغير تخلط كمية الزبادي مع عصير الليمون حتي تحثلين على خليط متجانس. يوزع المزيج على البشره والرقبه واليدين مع التدليك ويترك حتى مرور ساعه ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ احرصي على تكرار تلك الوصفه مرتين من كل اسبوع النتيجه في فعالة.

خلطة العسل مع الليمون والنشا لتبييض الوجه

تعتبر وصفة النشا والليمون مع العسل النقي هي أفضل الوصفات الطبيعية المجربة في تفتيح البشرة سريعا، حيث يحتوي كل مكون من الثلاث مكونات على خصائص لتفتيح الجسم كليا، من خلال دمج ملعقة صغيرة من العسل مع معلقة صغيرة من النشا مع ملعقة صغيرة من الليمون ثم يوزع المزيج على البشرة ويترك حتيمرور ساعة قبل أن يشطف الوجه بااماء الفاتر، تكرر العملية مرتين من كل اسبوع.

خلطة العسل مع الكركم لتفتيح البشرة

مع استعمال وصفة الكركم والعسل النقي ستصبح بشرتك افتح عدة درجات مع اتباعك للخطلة، فلكل مكون من المكونان يحتوي على خصائص مذهلة تمكنك من تفتيح الوجه في غضون ايام قليلة، فما عليكي هو دمج ملعقة كبيرة من الكركم ويضاف عليها ملعقة كبيرة من العسل، ويوزع الخليط على بشرتك ويترك حتي مرور ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين في الاسبوع.

وصفة العسل مع الليمون لتفتيح البشرة

يعتبر الليمون أحد المكونات الطبيعية التي تمنحك تفتيح سريع للبشرة، حيث يحتوي على خصائص فعالة في تفتيح الجلد، ويتم ادخاله في الكثير من الكريمات ومستحضرات التجميل المتعددة، ومع خلط ملعقة من عصير الليمون ويضاف عليها ملعقة من العسل النقي، ثم يوزع من بعدها الخليط على الوجه واليدين، ويترك حتي مرور نصف ساعة قبل أن يشطف بالماء الفاتر.

زيت الخروع لتبييض الوجه

تعتبر وصفة زيت الخروع من اقوي الوصفات الطبيعية التي تعطي نتيجة مبهرة من اول استعمال لها، وذلك يرجع لخصائص زيت الخروع التي تغذي البشرة وتزيل البقع والاسمرار من الوجه وكذلك التصبغات التي تظهر نتيجة وضع المكياج لفترات طويلة، وللحصول على أفضل النتائج عليكي توزيع نصف ملعقة من زيت الخروع على الوجه يوم وراء يوم.

العسل لتبييض وترطيب البشرة

العسل هو افضل المكونات الطبيعية التي تساعد سريعا في تبييض الوجه وترطيبه وجعله أكثر حيوية واشراقا، وذلك بفضل خصائصه المذهل التي تغذي البشرة بعمق.

المكونات

ملعقة من العسل النقي. ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة