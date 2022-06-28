طريقة عمل الغريبة الناعمة بأدق المقادير بدون تكلفة ألذ من محلات الحلويات

طريقة عمل الغريبة، تعتبر الغريبة من اجمل الحلويات والمخبوزات التي تقدم في الأعياد والمناسبات، وهى تتميز بمذاقها الناعم ورائحتها الشهية وهى تحضر بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة بدون مجهود أو تكلفة عالية، وتفضل دائما ربات البيوت تحضير المخبوزات في المنزل بشكل دائم لذلك نقدم لكم طريقة عمل الغريبة في المنزل.

تعد الغريبة من الحلويات اللذيذة المحبوبة لدى الجميع من الكبار والصغار، وهى تحضر من الدقيق والزبدة والسكر لذلك تحتوى على عناصر غذائية مفيدة للجسم، وتقدم الغريبة مع العصائر أو الحليب و الشاي ويقدم معها البيتيفور أو أنواع البسكوتات المختلفة، وتفضل دائما ربات البيوت تحضيرها في المنزل حيث إنها تحضر بأسهل الطرق، لذلك نقدم لكم اليوم

تعد الغريبة من الحلويات التي تتميز بمذاقها الناعم وسهولة تحضيرها، فهي تحضر بطريقة سهلة وبدون مجهود وأيضا لا تحتاج إلى وقتا طويل، فهي تحتوى على عدة عناصر غذائية مفيدة وتقدم في الأعياد والمناسبات مع العصائر أو الشاي، لذلك تفضل ربات البيوت تحضيرها في المنزل واليوم نقدم لكم طريقة عمل الغريبة في المنزل.

تعد الغريبة من الحلويات التي تتميز بمذاقها الناعم وسهولة تحضيرها، فهي تحضر بطريقة سهلة وبدون مجهود وأيضا لا تحتاج إلى وقتا طويل، فهي تحتوى على عدة عناصر غذائية مفيدة وتقدم في الأعياد والمناسبات مع العصائر أو الشاي، لذلك تفضل ربات البيوت تحضيرها في المنزل واليوم نقدم لكم طريقة عمل الغريبة في المنزل.

طريقة عمل الغريبة

المكونات

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب وربع من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

ربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

بياض بيضة.

ربع معلقة من الفانيليا.

بندق مقشر للتزين.

الطريقة

في وعاء عميق مجفف تماما من الماء.

ننخل الدقيق مع البيكنج بودر.

في وعاء العجان الكهربائي نضع الزبدة مع السكر والفانيليا ونخفق جيدا حتى يصبح قوام كريمي.

نضع بياض البيض مع الاستمرار في الخفق.

نضع الخليط الكريمي على الدقيق ونقوم بالعجن ببطئ حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجينة ناعمة.

نترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة.

نقوم بتشكيل العجينة إلي كور صغيرة ونضع عليها قطعة من بندق.

ترص الغريبة في صينية مدهونه بقليل من الزيت ونترك مسافة بين كل واحده والاخرى.

ندخل الغريبة في الفرن على درجة حرارة 160 حتى يتم تسويتها.

نخرج الغريبة من الفرن وتترك حتى تبرد تماما وتجمع في وعاء عميق ويغطى جيدا حتى لا تجف.

مخزن والمناسبات.

تقدم مع العصائر أو الشاي.

ويمكن تقديمها أيضا بطعم الشيكولاته.

يمكن تقسيم العجينة إلي جزئين نصف نضيف إليه القليل من الكاكاو المحلى والنصف الآخر كما هو.

وتشكل بجزء من الشيكولاته وجزء من الفانيليا مع بعضهما.

من أكثر المشروبات الساخنة التي تقدم مع الغريبة والبيتي فور هو الشاي بالحليب.

طريقة عمل الشاي بالحليب

المكونات

كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من الشاي الناشف.

نصف كوب من الحليب السائل.

سكر حسب الرغبة.

الطريقة