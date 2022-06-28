كعك العيد بالزبدة بأنجح طريقة وبمكونات بسيطة وبقوام ناعم جدًا

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كعك العيد بالزبدة ، أيام قليلة وتهل أيام عيد الأضحى المبارك المليئة بالخير واليمن والبركة، حيث يحتفل المسلمون بعيد الأضحى بذبح الأضحية، كما أنه لا يخلو بيت من عمل الحلويات والكعك بمختلف أنواعه كما يتم مشاركة عمل الكعك مع الأهل والجيران، ومن أشهر الحلويات والمخبوزات التي يتم تحضيرها في العيد هو الكعك الذي يتميز بقوام ناعم وهش جداً يمكن تقديمه سادة أو محشي بحشوات مختلف مثل التمر أو الملبن، أو غيرها من الحشوات الأخرى مثل المكسرات، يتم تحضير كعك العيد من خلال مكونات سهلة وبسيطة متوفرة بالمنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أنجح طريقة لعمل كعك العيد بالزبدة بخطوات سهلة وعجينة اقتصادية وغير مكلفة.
مكونات عمل كعك العيد بالزبدة
يتكون الكعك من مكونات بسيطة جداً متوفرة بالمنزل هي كما يلي:ـ
- كيلو من الدقيق.
- نصف كيلو من الزبدة.
- كوب من الماء..
- 3/4 كوب من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الزهر.
- 3 ملاعق كبيرة من القطر (شيرة الحلويات).
- ملعقة كبيرة من المحلب.
للحشوة
- نصف كيلو من التمر الطري (العجوة).
- ملعقة كبيرة من السمنة.
طريقة التحضير
بخطوات سهلة وسريعة يتم تحضير كعك العيد بالزبدة وهي كما يلي:ـ
- في وعاء كبير نضيف الدقيق، ثم نضيف الزبدة ونخلط المكونات حتي يتشرب الدقيق الزبدة تماماً وتصبح كالعجينة.
- ثم نضع في وعاء آخر كوب من الماء ثم نضيف إليه القطر ثم نضيف السكر وماء الزهر ونمزج المكونات حتي يذوب السكر.
- نضيف إلي خليط الدقيق والسمن السابق المحلب ثم نضيف خليط الماء والسكر السائل ونعجن الخليط جيدًا حتي يتشرب السوائل.
- نستمر في العجن حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة، نغطى العجينة وتوضع في مكان بارد أو في الثلاجة حتي ترتاح لمدة ساعة.
طريقة تحضير الحشوة
- في طبق نضيف التمر ثم نضيف إليه ملعقة من السمنة ونخلط المكونات باليد حتي يصبح التمر طري سهل التشكيل.
- ثم نقوم بتشكيل خليط التمر إلي كرات صغيرة في الحجم تتناسب مع حجم قالب الكعك المستخدم.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل عجينة الكعك إلي كرات متوسطة الحجم بنفس حجم القالب المستخدم نفرد كل كرة قليلاً باليد.
- ثم نضع داخلها كرة من كرات التمر ثم نغلق العجينة عليها جيدًا، ثم نعيد تشكيلها على شكل كرة مرة أخرى.
- ثم تضع الكرة داخل قالب الكعك الخشبي ثم نضغط عليها قليلاً باليد حتي تأخذ شكل القالب.
- نطرق القالب على سطح صلب حتي نخرج قطعة الكعك، ثم ترص داخل صينية مبطنة بورق الزبدة ( أو صاج فرن غير مدهون).
- ندخل صينية الكعك فرن ساخن على درجة حرارة 250 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 7 إلي 10 دقائق حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الكعك من الفرن ويوضع على رف شبكي حتي يبرد تمامًا، ثم يقدم بالهنا والشفا.
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