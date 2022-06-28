كعك العيد بالزبدة بأنجح طريقة وبمكونات بسيطة وبقوام ناعم جدًا

كعك العيد بالزبدة ، أيام قليلة وتهل أيام عيد الأضحى المبارك المليئة بالخير واليمن والبركة، حيث يحتفل المسلمون بعيد الأضحى بذبح الأضحية، كما أنه لا يخلو بيت من عمل الحلويات والكعك بمختلف أنواعه كما يتم مشاركة عمل الكعك مع الأهل والجيران، ومن أشهر الحلويات والمخبوزات التي يتم تحضيرها في العيد هو الكعك الذي يتميز بقوام ناعم وهش جداً يمكن تقديمه سادة أو محشي بحشوات مختلف مثل التمر أو الملبن، أو غيرها من الحشوات الأخرى مثل المكسرات، يتم تحضير كعك العيد من خلال مكونات سهلة وبسيطة متوفرة بالمنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أنجح طريقة لعمل كعك العيد بالزبدة بخطوات سهلة وعجينة اقتصادية وغير مكلفة.

مكونات عمل كعك العيد بالزبدة

يتكون الكعك من مكونات بسيطة جداً متوفرة بالمنزل هي كما يلي:ـ

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

كوب من الماء..

3/4 كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

3 ملاعق كبيرة من القطر (شيرة الحلويات).

ملعقة كبيرة من المحلب.

للحشوة

نصف كيلو من التمر الطري (العجوة).

ملعقة كبيرة من السمنة.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة وسريعة يتم تحضير كعك العيد بالزبدة وهي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نضيف الدقيق، ثم نضيف الزبدة ونخلط المكونات حتي يتشرب الدقيق الزبدة تماماً وتصبح كالعجينة. ثم نضع في وعاء آخر كوب من الماء ثم نضيف إليه القطر ثم نضيف السكر وماء الزهر ونمزج المكونات حتي يذوب السكر. نضيف إلي خليط الدقيق والسمن السابق المحلب ثم نضيف خليط الماء والسكر السائل ونعجن الخليط جيدًا حتي يتشرب السوائل. نستمر في العجن حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة، نغطى العجينة وتوضع في مكان بارد أو في الثلاجة حتي ترتاح لمدة ساعة.

طريقة تحضير الحشوة