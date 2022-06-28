نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة رهيبة لتفتيح وتبييض البشرة والرقبة وإزالة الأسمرار حولها من أول أستخدام في المقال التالي
ملعقتان كبيرتان من النشا يستطيعون بحل أكبر مشكلة تواجه العديد من الفتيات هي مشكلة إسمرار البشرة حيث تعتبر تلك المشكلة من المشكلات التي تجعل الفتيات يظهرون بشكل غير مقبول وتسبب لهم العديد من المواقف المحرجة، وتجعل هذه المشكلة الفتيات بالبحث عن بعض الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة والرقبة بشكل سحري وجذاب وفي الغالبية العظمى يأتي في ذهن الكثير من هؤلاء الفتيات أن المراكز التجميلية تعمل على إعطاء النتيجة السحرية وتجعل البشرة بيضاء ومشرقة ولكن هذا الإعتقادة خاطئ للغاية لان تعتبر هذه الطريقة غالية الثمن وغير صالحة نتيجة لأنها غالية الثمن.
بالإضافة إلى أنها لا تعطي النتيجة التي ترغبين بها في وقت قصير لذلك علينا بتوفير تلك التكاليف وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة والرقبة في آن واحد وسوف نقدم إليكي أقوى الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة والرقبة خلال وقت قصير ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للحصول على النتيجة الجبارة التي تجعلكي تطلين بإطلالة جذابة.
مكونات عمل وصفة لتبييض البشرة والرقبة
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة لتبييض البشرة والرقبة
- إذهبي لتحضير طبق أو إناء متوسط الحجم وضعي به ملعقتان كبيرتان من النشا مع ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- بعد وضع تلك المكونات فوق بعضها عليكي بتقليب المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح ذات قوام كريمي شبه سائل حتى تتجانس المكونات ببعضها جيدا.
- بعد ذلك عليكي تصبح تلك الوصفة جاهزة لوضعها على البشرة والرقبة ولكن يشترط قبل وضع نلك الوصفة على المنطقة المراد تفتيحها قومي بغسل بشرتك ورقبتك أولا بالماء حتى تصبح نظيفة تماما.
- بعد ذلك قومي بوضع تلك الوصفة السحرية على البشرة والرقبة بالتساوي وبعد وضعها قومي بتركها على البشرة والرقبة لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف.
- بعد مرور تلك الوقت والتأكد من جفافها قومي بتقشيرها ثم قومي بالتوجه لغسلها بالماء البارد ثم قومي بغسل تلك البشرة والرقبة جيدا وعليكي بتكرار تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم سوف تحصلين على بشرة بيضاء ورقبة بيضاء كالحليب وناعمة وعلينا بتجنب إستخدام أي وصفات أو خلطات اخرى لذلك علينا بالإستفادة من نتائج تلك الوصفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة رهيبة لتفتيح وتبييض البشرة والرقبة وإزالة الأسمرار حولها من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.