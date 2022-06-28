طريقة عمل خبز التورتيلا السريع في المنزل بعجينة مظبوطة وبطعم لذيذ

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طريقة عمل خبز التورتيلا السريع، يعد الخبز من المكونات الرئيسية في العديد من الوجبات اليومية، ويوجد عدة أنواع من الخبز ومنها خبز التورتيلا والذي يجهز خصيصاً لحشو وجبات الشاورما والفاهيتا، ويمتاز خبز التورتيلا برقته وشكله المستدير، حيث يباع الخبز التورتيلا في محال الوجبات الجاهزة ويقبل عليه الناس بشكل كبير لمذاقه اللذيذ، فسوف نقوم بعمله في المنزل بكل سهولة. طريقة عمل خبز التورتيلا المكونات كوب وربع من الحليب السائل الدافئ.

٣ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة اللينة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الملح. الطريقة:- نقوم بتحضير بوله كبيرة أو باستخدام العجان ويضاف إليه الدقيق والملح والخميرة والسكر ونخفق على سرعة هادئة ثم نضيف الزبدة ونستمر في العجن.

نضيف الحليب ونعجن على سرعة عالية حتى تلم العجينة وتصبح طرية ومتماسكة.

نتركها ترتاح لمدة ساعة حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

نقطع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم أو متوسطة حسب الرغبة ونقوم بأخذ قطعة ونفردها على سطح المطبخ ويكون مرشوش بالدقيق حتى تصبح مستديرة وسمكها رفيع.

نفرد باقي قطع العجين بنفس الشكل المستدير حتى تنتهى كل كرات العجين.

نحضر مقلاة غير لاصقة على نار هادئة ثم نضع نقطة من الزيت عليها ونضع قطعة من الخبز المفرود ونتركها حتى تنضج لمدة من ٥ الى ٧ دقائق ثم تقلب على الوجه الآخر وتترك لمدة ٥ دقائق حتى تمام التسوية.

نحضر قطعة اخرى من الخبز ونقوم بتسويتها بنفس الطريقة وباقي قطع العجين.

يغطى الخبز بعد التسوية حتى لا يجف لحين التقديم. مكونات عمل الدجاج المقرمش لحشو التورتيلا ٢ قطعة من صدور الدجاج.

ملح.

فلفل أسود.

دقيق.

٢ بيض.

بقسماط أو كورن فليكس مجروش.

نصف كوب من الماء.

شرائح طماطم رفيعة.

شرائح خس.

شرائح بصل رفيعة.

خبز تورتيلا جاهز. الطريقة:- نغسل الدجاج جيدا بالملح والدقيق والخل ثم يشطف جيدا بالماء الفاتر.

نقطع الدجاج إلى شرائح بسمك متوسط ويرش عليه الملح والفلفل الأسود ويترك جانباً.

نحضر مقادير تغطية الدجاج في بوله نضع الدقيق وعليه البيض والماء ورشة من الملح والفلفل الأسود ونقلب.

في وعاء آخر نضع البقسماط المطحون ونقوم بأخذ قطعة من الدجاج وتوضع في خليط الدقيق والبيض ثم توضع في البقسماط ويرص في صينية ونستمر في تتبيل الدجاج بنفس الطريقة.

توضع الصينية بالفريزر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتسخين زيت غزير لقلي الدجاج ونضع الدجاج و يحمر من الجانبين حتى يأخذ اللون الذهبي.

يصفى على ورق مناديل المطبخ ثم نقوم بتحضير خبز التورتيلا ونضع شريحة من الخس وعليها شريحة بصل وقوفها الدجاج ونضع اخيرا شريحة طماطم ويغلق الخبز عليهم ويقدم.

يقدم هذا السندوتش مع صوص الجبن وصوص الكاتشب والمايونيز. عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز التورتيلا السريع في المنزل بعجينة مظبوطة وبطعم لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل خبز التورتيلا السريع في المنزل بعجينة مظبوطة وبطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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