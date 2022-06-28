نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صبغ الشعر بالحنة المنزلية بلون طبيعي وجذاب وإخفاء الشيب المبكر نهائياً بدون أضرار في المقال التالي
ليس من الضروري لدينا الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على العناية المتكاملة بالجسم أو البشرة او الشعر وعلينا العناية والإهتمام بكل هذه الأشياء في المنزل وبأبسط المكونات التي تعطي إلينا نتائج مبهرة، ويعد الشعر من أولى الإهتمامات التي تعمل الكثير من الفتيات بالعناية والإهتمام به من حيث النعومة أو الإطالة أو تلوين الشعر ويعتبر صبغ الشعر باللون الذي ترغبين به هو الذي يجعل الفتيات يظهرون بشكل جذاب وجميل، وتعتبر من الأشياء التي تعمل على تلوين الشعر وتعمل على صبغه هي الصبغات التي يقومون بشرائها من الصيدليات أو محلات مستحضرات التجميل ولكن تعتبر هذه الصبغات من اكثر الأشياء التي تسبب تلف للشعر وتجعله يظهر بشكل غير مقبول بالإضافة إلى أنها تسبب مشكلة شيب الشعر التي تسبب الإحراج للكثير من الفتيات وتزيد من مشكلات الشعر.
وتعتبر الصبغات الطبيعية من افضل الصبغات التي يمكننا إستخدامها ووضعها على الشعر وتعد الحنة من أفضل الصبغات الطبيعية التي يمكننا إستخدامها لوضعها على الشعر لظهوره باللون البني وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة لصبغ الشعر باللون البني ونقدم إليكي مكونات عمل هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج التي ترغبين في الوصول إليها.
مكونات عمل وصفة الحنة لصبغ الشعر
- خمسة ملاعق كبيرة من الحنة.
- خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة الحنة لصبغ الشعر
- قومي بتمشيط شعرك بالمشط الخشبي وعليكي بعمله إلى نصفين.
- بعد ذلك عليكي بتحضير وعاء وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الحنة مع خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد ذلك وبعد تقليب تلك المكونات ببعضها جيدا بعد ذلك عليكي أحضري فرشاة وقومي بغسمها في تلك الوصفة وقومي بوضعها على شعرك وبين بصيلات الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- اتركي تلك الوصفة على شعرك لمدة تصل من ساعة إلى ساعتين بعد ذلك عليكي بغسل شعرك بالماء الفاتر وبعد ذلك عليكي بتجفيفه وسوف تلاحظين اللون البني الجذاب الذي يعمل على لفت انظار من حولك لذلك نوصي أي فتاة أن تقوم بإستخدام تلك الوصفة الطبيعية التي لها نتائج مبهرة.
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