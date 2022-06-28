طرد الكحة والبلغم وتقوية المناعة وحل مشاكل الجهاز الهضمي بطريقة سهلة

التغيرات المناخية يكون لها الكثير من التأثيرات السلبية، ولهذا السبب لا بد أن ينتبه العديد من الأشخاص على هذا الأمر، حيث أنه يكون هناك مشاكل كبيرة مثل الجيوب الأنفية أو نزلات البرد، أو احتقان في الحلق، حيث عن هذا الأمر يعمل على وجود صعوبة في البلع، لذلك بشكل دائم يتم البحث عن ابسط الطرق لطرد الكحة والبلغم والعمل على تقوية المناعة.

مشروب لتقوية المناعة والتخلص من نزلات البرد

حيث أنه توجد مجموعة كبيرة من المشروبات التي تساعد في تقوية المناعة التخلص من المشاكل المختلفة والتي سوف تساعد فيما بعد على القضاء على. نزلات البرد ومن ضمن المشروبات:

الشاي مع العسل: حيث أنه يكون عبارة عن تحضير الشاي الساخن مع إضافة ملعقة من العسل الأبيض.

كما أن الشاي مع الليمون من المشروبات التي تساعد في حل هءا الأمر كما أن الليمون يعتبر من المشروبات التي تقوي المناعة.

مشروب الكمون الساخن يعتبر من المشروبات المستخدمة في أوقات نزلات البرد والعمل على القضاء على البكتيريا في هذه الفترة وتنظيف الحلق.

النعناع مع الليمون من المشروبات التي تساعد في تقوية المناعة، كما أن هذا المشروب يوفر حماية كاملة من الفيروسات إلى حد كبير.

النصائح الهامة لمواجهة التغيرات الجوية

يوجد مجموعة من النصائح التي تكون في غاية الأهمية خاصة مع التغيرات الجوية التي يكون لها التأثير السلبي على الصحة وعلى المناعة: