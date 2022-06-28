نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول الشبه لتبييض وتفتيح تحت الإبط وإزالة رائحة العرق نهائياً من أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشب مادة شبيهة في شكلها بملح البحر ، وتعرف علميًا باسم كبريتات البوتاسيوم وكبريتات الألومنيوم ، وتأتي في عدة أنواع. في هذه المقالة سوف نلقي نظرة على أبرز فوائده للإبط وكيفية استخدامه. فوائد الشب للإبط الإبط من الأجزاء الحساسة في الجسم فبالإضافة إلى الاستخدام المنتظم لمزيلات العرق من السهل أن يتحول لونه إلى اللون الأسود بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة وقلة التقشير المستمر. للقضاء على رائحة العرق التي تشكلها البكتيريا بشكل فعال بالإضافة إلى أنه يمكن أن يحافظ بشكل فعال على بياض الإبط ويزيل الرؤوس السوداء.يعاني الكثير من الناس من مشكلة التعرق المفرط. خاصة في فصل الصيف ، يمكن أن يسبب الكثير من الضيق والشعور بالحرج ، بالإضافة إلى التعرق الشديد الذي يمكن أن يؤدي إلى الإبطين الداكنين بسبب الحاجة إلى التهوية غير الكافية بسبب التعرق ، خاصة وأن هذه المنطقة تعتبر منطقة حساسة الجسم

تشعر النساء بالقلق والتوتر عندما يلاحظن بعض اللون الداكن في الإبط ، وهو عرضة لسوء الاستخدام ، مثل استخدام مزيلات العرق الجاهزة ، والتي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بصحة الجلد. استخدمي هذه التركيبة المذهلة لإزالة البقع الداكنة والسمرة بسهولة وفعالية للحصول على مبيض قوي لتبييض وتفتيح البشرة الحساسة بسهولة ودقة. اليك طريقة عمل خلطة الشبه

تعتبر مزيلات العرق ضارة جدًا للإبطين وتعتبر من الأسباب الرئيسية لتغميق هذه المنطقة الحساسة بشكل واضح. لا هنا نقدم طربقة لعمل مزيل عرق طبيعي يعالج التهابات البشرة الحساسة ويزيل السمرة من تحت الإبط ويعمل بشكل مذهل. كما هذا المنتج يعمل طبيعيا بدون اضافات وهنا اليك طريقة عمل خلطة الشبه لتبييض الابط وازالة رائحة العرق

خلطة الشبه لتبييض الابط وازالة رائحة العرق

وصفة الشبه والليمون لتبييض الابط

مكونات وصفة الشبه للتخلص من سواد الإبط:

ملعقة من الشبه البيضاء المطحونة

نصف ليمونة

ملعقة كريم جليسوليد

طريقة استعمال الوصفة:

قومي بمزج المكونات مع بعضها البعض ثم استخدي خليط الشبه كغسول يومي تحت الابط وستحصلين في وقت قياسي على ابط ابيض وخالي من الاسمرار

خلطة الشبه البيضاء والمسك للتخلص من رائحة العرق

مكونات الخليط :

ملعقة من الشبه المطحونة البيضاء

ملعقة من المسك المطحون

طريقة استعمال خلطة الشبه :

قومي بخلط المكونات مع بعضها البعض ثم قومي بدهن الابط بعد كل استحمام للتخلصي مم رائحة العرق نهائياً

خلطة الشبه وبودرة الاطفال لتبييض الابط

مكونات خلطة الشبه لتبييض الابط :

٤ ملاعق من الشب المطحون

٣ ملاعق من المسك الابيض

٢ ملعقتين من بودرة الأطفال

طريقة تحضير وصفة الشب لتبييض الابط

في وعاء محكم الغلق قومي بمزج ملا من المكونات السابقه وتوضع في المبرد ويستخدم بعد الاستحمام تحت الابط وستجدين في وقت قياسي بياض ونعومة لا توصف كما انك ستتخلصي من اسمرار الابيض والمناطق الداكنه و التي تحتاج الي الاهتمام دوما .