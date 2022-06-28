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طريقة عمل خبز البرجر الاسفنجي، دائما في فصل الصيف نفضل تناول الوجبات الخفيفة والسريعة على العشاء والغذاء، ومن أشهر الوجبات السريعة التي يفضلها الأطفال والشباب كثيراً هي البرجر ويمكن تحضيره باللحمة والدجاج وتستخدم خبز مخصوص لعمل البرجر وهو خبز البرجر الاسفنجي، ويتميز هذا النوع من الخبز أنه خفيف جداً وهش من الداخل وطري جداً لذلك يتم تحضير السندويشات به، ومن المعتاد أن نقوم بشراءه من الخارج من السوبر ماركت أو الأفران، ولكننا عبر هذا المقال بحثنا كثيراً لكم حتى وجدنا الطريقة الصحيحة لتحضير خبز البرجر من المنزل. مقادير تحضير خبز البرجر الاسفنجي كوب ماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

حبة بيض.

3 أكواب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات.

3 معالق من السكر.

ملعقة وربع ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة من حليب البودر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ربع كوب سمسم محمص للزينة. طريقة تحضير خبز البرجر الاسفنجي في البداية نقوم نأتي بوعاء كبير ونقوم بنخل الدقيق ثم نضيف الخميرة والسكر.

نقلب هذه المكونات مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بوضع البيضة ونقوم بفركها مع الدقيق حتى يختفي أثر البيض مع الدقيق.

ثم نقوم باضافة الزبدة والملح والحليب البودر ونقلب هذه المكونات مع بعضهم.

بالتدريج نقوم بإضافة الماء الدافئ على الدقيق ونبدأ بالعجن خبز البرجر حتى تصبح العجينة لينة.

لابد من عجن العجينة جيدًا حتى تصبح طرية.

بعد ذلك نقوم بلم العجينة و نقوم بوضعها في طبق كبير مغلف بالزيت.

نغطي العجينة ونتركها حتى تتخمر العجينة ويتضاعف حجمها.

بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية الحجم ومتوسطة ونقوم بتشكيلها كور متساوية.

نقوم بالفرشاة ندهن الخبز بالزبدة ذائبة ونقوم برش السمسم المحمص.

نسخن الفرن قبل وضع خبز البرجر بادخاله.

نرص قطع الخبز ونترك مسافة بين كل قطعة والأخرى لكي لا يلتصق.

ثم ندخلها في الفرن على درجة حرارة 200 درجة، يخبز في الفرن لمدة 15-18 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي.

نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم يتم تقطيعها من المنتصف ونقوم بوضع قطع برجر اللحمه او الفراخ مع صوص الكاتشب وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز البرجر الاسفنجي والهش مثل الأفران وسر نجاحه ولونه الذهبي المميز - ثقفني

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