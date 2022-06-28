مسحة واحدة من الكولاجين الطبيعي تبييض فوري للبشرة وإزالة الحبوب والبقع الداكنة هتخليكي عروسة على العيد

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عمر شويل - جدة الكولاجين من أهم المواد التي تحتاجها البشرة بشكل أساسي حيث أنه يجعل البشرة صافية ومشدودة ونقص الكولاجين في البشرة يؤدي الي ظهور تجاعيد بها وتصبح البشرة غامقة, وهناك العديد من المنتجات التي تحتوي على الكولاجين الذي يغذي البشرة ولكن هذه المنتجات تكون تكلفتها عالية جدًا, ولذلك اتجه الكثير مما يعانون من مشاكل في البشرة في البحث عن طريقة لتحضير الكولاجين في البيت لاستخدامه على البشرة, ولذلك سنعرض خلال مقالنا هذا الطريقة التي يمكن تجهيز وصفة كولاجين طبيعي في البيت لتبيض وشد البشرة.

كيفية تحضير وصفة الكولاجين الطبيعي للبشرة بالبيض والموز

البيض من أهم المصادر التي تحتوي على كولاجين طبيعي يعمل على تغذية البشرة ويقلل من فقدان البشرة للماء وبالتالي تظل البشرة رطبة, كما أنه يساعد في تقليل الخطوط التي تظهر في البشرة ويجعل البشرة نضرة ومشدودة, وكذلك الموز يحتوي على فيتامينات تساعد في تغذية البشرة بشكل جيد, ويتم تحضير هذا الماسك من خلال الخطوات التالية:-

نستخدم نصف ثمرة من الموز ونضع عليها بياض بيضة واحدة.

نضيف معلقة من النشا ونقلب الخليط حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط سائل نسبيًا.

نبلل قطعة من القطن بالخليط وبعد ذلك نبدأ في مسح الوجه بالقطنة ونترك عليه الخليط ربع ساعة.

نغسل البشرة من الوصفة ويمكن تكرار استخدامها ثلاث مرات خلال الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

طريقة تحضير تونر الكولاجين الطبيعي لشد تجاعيد البشرة في البيت

تونر الشاي الأخضر يعد أفضل طريقة للحفاظ على البشرة من ظهور التجاعيد وظهور المسام الواسعة وانتشار الحبوب في البشرة حيث أنه يساعد في قتل اي بكتيريا على البشرة ويساعد في تبيض البشرة ويمد البشرة بالكولاجين الذي يجعلها نضرة وصافية, ويتم تحضيره عن طريق استخدام معلقة من الشاي الأخضر نضعها على كوب من الماء الساخن وبعد ذلك نتركهم عشر دقائق ونصفيهم وبعد أن يبرد تمامًا نضعه في زجاجة بخاخ ونضع عليه معلقة من خل التفاح, ونستخدم التونر على البشرة بعد غسلها بالغسول ونتركه خمس دقائق ويتم شطف البشرة, ويجب حفظ هذا التونر في الثلاجة