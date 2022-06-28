نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها لشعرك المجعد والخشن ليلة العيد مرة واحدة أقوى كيراتين طبيعي لترطيب و تنعيم الشعر لن تستغني عنه أبدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر المجعد من أصعب أنواع الشعر التي يمكن التعامل معه حيث أنه يصعب غسله وتمشيطه, ولذلك نجد أن معطم السيدات الذين يعانون من الشعر المجعد يلجأن الي عملية فرد الشعر بسوائل الفرد المختلفة والتي من أشهرها في كريمات الفرد الكيميائية والتي تسبب تلف في بصيلات الشعر وتضف الشعر وتسبب تساقطه, ولذلك ينصح الكثير من خبراء العناية بالشعر بضرورة الأبتعاد عن وسائل الفرد الكيميائية والأتجاه الي استخدام وصفات الفرد التي تحتوي على الكيراتين بشكل طبيعي وهو ما سنوضحه خلال مقالنا هذا بشكل أكثر تفصيلًا.

كيفية تجهيز كريم كيراتين طبيعي لفرد الشعر في البيت ببذور الكتان

بذور الكتان من البذور الطبيعية التي تدخل في تركيب العديد من كريمات ترطيب الشعر حيث أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكرياتين الذي يساعد في فرد الشعر المجعد والتخلص من الهيشان, كما أنه يعمل على ترطيب الشعر ويجعل شكله لامع ومفرود, ويمكن استخدامها بطرق مختلفة ولكن أفضل هذه الطرق هي التالية:-

نستخدم كمية من بذور الكتان ونضعها في إناء عميق ونضع عليها كمية من الماء ونتركها لتغلي.

بعد أن يصبح القوام ثقيل مثل الجل نبدأ في رفعها من النار وتصفيتها, ونتركها حتى تبرد تمامًا.

نضيف عليه ثلاث ملاعق من زيت الخروع حيث أنه يساعد في فرد الشعر, ونقلبهم.

نقسم الشعر الي أجزاء متساوية حسب طول وكثافة الشعر ونبدأ في توزيع الخليط.

يتم لف الشعر ونترك الخليط عليه ساعتين وبعد ذلك يتم غسل الشعر وتمشيطه ولف الشعر.

طريقة فرد الشعر في البيت باستخدام معلقة واحدة خميرة

الخميرة من المكونات السحرية التي تعمل على فرد الشعر والتخلص من أي تجاعيد به وتجعل الشعر مفرود وناعم دون أن تسبب أي أضرار على الشعر كما أنها تعد بديل سريع عن مكواة الشعر حيث أنها تفرد الشعر خلال ربع ساعة ويتم استخدامها عن طريق خلط معلقة من الخميرة مع معلقتين من الماء ومعلقة عسل ونتركهم خمس دقائق, وبعد ذلك توضع على الشعر ربع ساعة ويتم شطفه بالماء.