خبز العجوة بالسمسم بمكونات اقتصادية وقوام هش كالقطن

خبز العجوة بالسمسم ، من ألذ وأشهى المخبوزات الهشة والطرية التي يمكننا تحضيرها داخل المنزل من خلال خطوات سهلة ومكونات بسيطة، يعتبر من أنواع الخبز المناسبة لوجبة الإفطار مع الشاي أو الحليب أو يمكن تناوله سادة في وجبة العشاء فهو يمتاز بحشوة رائعة ولذيذة هي حشوة التمر أو ما يعرف بالعجوة، وتعد هي من الحشوات ذات القيمة الغذائية العالية حيث يحتوي التمر على العديد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، لذا فهو خبز رائع ولذيذ ومناسب جدًا ومغذي بالنسبة للأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز العجوة بالسمسم بخطوات سهلة جدًا داخل المنزل.

مكونات عمل خبز العجوة بالسمسم

يتم تحضير الخبز داخل المنزل من خلال مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر.

ماء دافئ للعجن (3/4 كوب أو حسب احتياج العجينة).

للحشوة

نصف كيلو من معجون التمر.

ملعقة كبيرة من السمنة.

للوجه

سمسم محمص.

3 ملاعق من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة خل.

صفار بيضة.

طريقة التحضير

يتم تحضير خبز العجوة بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة ملعقة الخميرة ثم نضيف السكر و3/4 كوب من الماء الدافئ. ثم نقلب المكونات جيداً حتي يذوب السكر والخميرة ثم نغطى الخليط ويترك جانباً. في وعاء آخر كبير نضيف الدقيق ورشة من الملح ثم نضيف كمية السكر المتبقية ثم نضيف الحليب البودر ثم نقلب المكونات جيداً. ثم نصنع في منتصف الدقيق حفرة صغيرة ونضع بها الزبادي والزيت ثم نضيف خليط الخميرة. نعجن المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة، نشكلها على شكل كرة. ثم توضع في وعاء مدهون بالزيت ثم ندهن وجه العجينة بالزيت ثم تغطى وتترك لمدة 45 دقيقة حتي ترتاح وتختمر وتتضاعف بالحجم.

طريقة تشكيل العجينة