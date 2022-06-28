نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز العجوة بالسمسم بمكونات اقتصادية وقوام هش كالقطن في المقال التالي
خبز العجوة بالسمسم ، من ألذ وأشهى المخبوزات الهشة والطرية التي يمكننا تحضيرها داخل المنزل من خلال خطوات سهلة ومكونات بسيطة، يعتبر من أنواع الخبز المناسبة لوجبة الإفطار مع الشاي أو الحليب أو يمكن تناوله سادة في وجبة العشاء فهو يمتاز بحشوة رائعة ولذيذة هي حشوة التمر أو ما يعرف بالعجوة، وتعد هي من الحشوات ذات القيمة الغذائية العالية حيث يحتوي التمر على العديد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، لذا فهو خبز رائع ولذيذ ومناسب جدًا ومغذي بالنسبة للأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز العجوة بالسمسم بخطوات سهلة جدًا داخل المنزل.
مكونات عمل خبز العجوة بالسمسم
يتم تحضير الخبز داخل المنزل من خلال مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من اللبن الزبادي.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من السكر.
- ماء دافئ للعجن (3/4 كوب أو حسب احتياج العجينة).
للحشوة
- نصف كيلو من معجون التمر.
- ملعقة كبيرة من السمنة.
للوجه
- سمسم محمص.
- 3 ملاعق من الحليب السائل.
- ملعقة كبيرة خل.
- صفار بيضة.
طريقة التحضير
يتم تحضير خبز العجوة بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- في وعاء كبير نقوم بإضافة ملعقة الخميرة ثم نضيف السكر و3/4 كوب من الماء الدافئ.
- ثم نقلب المكونات جيداً حتي يذوب السكر والخميرة ثم نغطى الخليط ويترك جانباً.
- في وعاء آخر كبير نضيف الدقيق ورشة من الملح ثم نضيف كمية السكر المتبقية ثم نضيف الحليب البودر ثم نقلب المكونات جيداً.
- ثم نصنع في منتصف الدقيق حفرة صغيرة ونضع بها الزبادي والزيت ثم نضيف خليط الخميرة.
- نعجن المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة، نشكلها على شكل كرة.
- ثم توضع في وعاء مدهون بالزيت ثم ندهن وجه العجينة بالزيت ثم تغطى وتترك لمدة 45 دقيقة حتي ترتاح وتختمر وتتضاعف بالحجم.
طريقة تشكيل العجينة
- نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم، ثم ترص داخل صينية وتغطى بفوطة نظيفة حتي لا تجف من الهواء.
- ثم نجهز خليط التمر يخلط التمر مع السمنة ويعجن جيدًا حتي يصبح التمر ناعم وسهل التشكيل.
- نشكل خليط التمر على شكل أصابع اليد، نقوم بفرد كل كرة على شكل دائرة بسمك رقيق باستخدام النشابة.
- نضع إصبع من التمر على طرف العجينة ثم نلف العجينة على إصبع التمر ثم نغلق طرف العجينة جيداً على بعضها.
- ثم نفرد العجينة بين أطراف الأصابع على سطح صلب حتي تصبح على شكل اصبع طويل ثم نقوم بعمل فتحات في العجينة باستخدام السكين.
- نلصق طرفي العجينة بعضهما ببعض على شكل كعكة، ثم توضع في صينية مدهونة بالزيت.
- ثم نكرر نفس الخطوات مع باقي كرات العجينة حتي ننتهي من كل الكمية.
- نغطى الخبز ونتركه حتي يختمر مرة أخرى ويتضاعف بالحجم، ثم نقوم بخفق صفار البيض مع الحليب والخل.
- ثم نستخدم الخليط لدهن وجه الخبز ثم يرش بالسمسم، ثم يدخل فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 225 درجة مئوية.
- نتركه داخل الفرن حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجه من الفرن ويغطى بفوطة نظيفة ثم يترك حتي يبرد تمامًا.
- يقدم الخبز بألف هنا وشفا مع الشاي والحليب.
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