نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيتي فور السوري الفاخر بطريقة ناجحة من أول مرة في المقال التالي

البيتي فور السوري من الوصفات البسيطة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل بنفس قوام وطعم الجاهز، ويتميز البيتي فور بأنه لا يستغرق وقت طويل في تحضيره، ولنجاح عمله بطعم وقوام مميز يجب أن نتبع طريقة التحضير ونلتزم بالمقادير المحددة للمكونات لأنها تؤثر بشكل كبير على نجاح عمل البيتي فور فيجب استخدام كوب بنفس الحجم لمعايرة جميع المكونات، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة بسيطة لعمل البيتي فور السوري الفاخر بطريقة ناجحة من أول مرة. مكونات البيتي فور السوري

كوب زبدة (225 جرام).

نصف كوب سكر بودرة ناعم (65 جرام).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 صفار بيض بحرارة الغرفة.

رشة صغيرة من الملح.

2 كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات (250 جرام).

نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى. للتزيين 100 جرام شوكولاتة.

فستق مطحون. طريقة التحضير نخفق كوب من الزبدة مع نصف كوب من السكر المطحون ناعم بالمضرب الكهربي حتى نحصل على خليط كريمي، ثم نضيف صفار بيضتين وملعقة صغيرة من الفانيليا ونستمر في الخفق لمدة خمس دقائق. ثم نقسم الخليط إلي نصفين ثم نضيف إلي النصف الأول كوب من الدقيق ورشة من الملح وربع ملعقة من كربونات الصودا ونقلب جيداً بالملعقة حتى يمتزج الخليط تماماً ويختفي الدقيق. لتحضير عجينة الكاكاو نضيف على نصف الخليط الثاني كوب دقيق مع استبدال ملعقتين منه بملعقتين كاكاو خام ثم نضيف رشة من الملح وربع ملعقة من كربونات الصودا ونقلب جيداً حتى يختفي الدقيق. ندخل العجينة الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل التشكيل. بعد ذلك تشكل العجينة حسب الذوق باستخدام كيس تزيين الحلويات على صينية غير مدهونة مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والثانية لأن حجمها سيزيد أثناء الخبز. يفضل خبز قطعتين من البيتي فور أولاً إذا تغير شكل القطعة وزاد حجمها كثيراً أضيفي ملعقتين من الدقيق على العجينة. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تنضج. بعد تمام النضج نخرجها من الفرن ونتركها في الصينية تبرد تماماً بدون تحريك. نذوب 100 جرام شوكولاتة على حمام ماء ساخن ثم نتركها تبرد. نأخذ قطعة بيتي فور وندهنها بالشوكولاتة ونلصقها بقطعة ثاتية ثم نضعها في الفستق المطحون للتزيين ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. نضع البيتي فور في طبق التقديم ثم يقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة البيتي فور السوري الفاخر بطريقة ناجحة من أول مرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيتي فور السوري الفاخر بطريقة ناجحة من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.