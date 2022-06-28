طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي أثار ضجة

يوجد أنواع كثيرة من المخبوزات، ويختلف تحضيرها من مكان إلى آخر، وكل مكان يتميز بنوع معين من المخبوزات يختلف به عن غيره، ويعتبر خبز الصاج من أكثر المخبوزات شهرة، كما أن تفضله جميع السيدات لأنه سهل التحضير بالإضافة إلى أن جميع المكونات متوافرة في أي منزل لذلك يسهل عليها تحضيره في أي وقت، وأيضا يمكن تناول خبز الصاج مع جميع الوجبات فهو ذات طعم رائع وخفيف، وفي مقالنا هذا سوف نعرض لك أسهل طريقة يمكن من خلالها إعداد خبز الصاج في المنزل.

كيفية تحضير خبز الصاج في المنزل بمكونات اقتصادية

يعتبر خبز الصاج من المخبوزات الطيبة الذي لا يختلف أحد على حبها، وأيضا تنتشر في كثير من البلاد وتقدم مع جميع الوجبات المختلفة :

المكونات

ثلاث فناجين من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة ونصف كبيرة من حبيبات الخميرة الفورية.

رشة من الملح حسب الذوق.

فنجان ونصف من الماء الفاتر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

طريقة تحضير خبز الصاج

سوف نعرض لك أفضل وأسهل طريقة يمكن من خلالها أن تقوم بإعداد خبز الصاج :