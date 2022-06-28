نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي أثار ضجة في المقال التالي
يوجد أنواع كثيرة من المخبوزات، ويختلف تحضيرها من مكان إلى آخر، وكل مكان يتميز بنوع معين من المخبوزات يختلف به عن غيره، ويعتبر خبز الصاج من أكثر المخبوزات شهرة، كما أن تفضله جميع السيدات لأنه سهل التحضير بالإضافة إلى أن جميع المكونات متوافرة في أي منزل لذلك يسهل عليها تحضيره في أي وقت، وأيضا يمكن تناول خبز الصاج مع جميع الوجبات فهو ذات طعم رائع وخفيف، وفي مقالنا هذا سوف نعرض لك أسهل طريقة يمكن من خلالها إعداد خبز الصاج في المنزل.
كيفية تحضير خبز الصاج في المنزل بمكونات اقتصادية
يعتبر خبز الصاج من المخبوزات الطيبة الذي لا يختلف أحد على حبها، وأيضا تنتشر في كثير من البلاد وتقدم مع جميع الوجبات المختلفة :
المكونات
- ثلاث فناجين من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة ونصف كبيرة من حبيبات الخميرة الفورية.
- رشة من الملح حسب الذوق.
- فنجان ونصف من الماء الفاتر.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
طريقة تحضير خبز الصاج
سوف نعرض لك أفضل وأسهل طريقة يمكن من خلالها أن تقوم بإعداد خبز الصاج :
- أولا يجب عليك إحضار فنجان ووضع كمية قليلة بداخله من الماء وإضافة الخميرة والسكر وتقليبهم جيدا ثم تركهم خمسة دقائق لاختبار نتيجة الخميرة.
- بعد ذلك ضع الدقيق في إناء مناسب للعجن وأضاف عليه الملح وأيضا السكر.
- بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بوضع الماء مع الخميرة عليه بالتدريج ونعجنها جيدا.
- ثم بعد ذلك نترك العجينة حتى ترتاح ثم نقوم بتقطيع العجينة وفردها.
- بعد ذلك نتركها حتى تختمر وبعد ذلك نضعها في طاسة على نار متوسطة.
- نقوم بتدويرها على الجانب الآخر حين تنضج وعندما تنضج تماما نقوم برفعها من على النار.
- بهذه الطريقة نكون قد احضرنا خبز الصاج في أسرع وقت.
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