اخلطي القرنفل مع الماء لبشرة أصغر من سنك ب10 سنوات بوتوكس طبيعي بالقرنفل لن تصدقي النتيجة

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عمر شويل - جدة القرنفل أصبح من مواد العناية بالبشرة الشائع استخدامها والتي تساعد في التخلص من العديد من مشاكل البشرة المختلفة, ويتم استخدام القرنفل في مختلف المنتجات الخاصة بالبشرة وذلك نظرًا لأهميته الكبيرة وما يحتويه من مواد مهمة لصحة البشرة, ولذلك يبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لاستخدام القرنفل للبشرة لعلاج التجاعيد والحبوب والكلف, وخلال هذا المقال سنوضح الطريقة التي يمكن تحضير بها خلطة البوتوكس الطبيعية باستخدام القرنفل.

كيفية استخدام القرنفل لعمل بوتوكس طبيعي للبشرة والتخلص من التجاعيد

البوتوكس من المواد التي تعمل على شد البشرة والتخلص من اي بقع أو تصبغات بها ولكن استخدام البوتوكس يحتاج الي تكلفة عالية جدًا في عيادات العناية بالبشرة ولذلك يلجأ الكثير الي استخدام البوتوكس الموجود في المواد الطبيعية مثل القرنفل الذي يساعد في علاج أي اسمرار في البشرة ويجعل البشرة صافية, كما أنه يعالج الحبوب بشكل نهائي دون أن تترك أثر في البشرة ويتم استخدامه كالتالي:-

نستخدم معلقتين من القرنفل ونضع عليهم نصف كوب ماء ونغليهم خمس دقائق.

نترك الخليط حتى يبرد وبعد ذلك يتم تصفيته ويضاف عليه ربع كوب من ماء الورد.

نضيف معلقة من خل التفاح ونقلب ونضع الخليط في زجاجة ويتم استخدامه بعد غسل البشرة بالغسول المناسب ويترك خمس دقائق ونشطف البشرة.

يمكن الأحتفاظ بالعبوة في الثلاجة لمدة لا تزيد عن اسبوعين.

كيفية استخدام القرنفل مع الفازلين لعلاج تصبغات الجلد والتجاعيد

ماسك الفازلين والقرنفل من أفضل الماسكات الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة وتقلل من الخطوط التعبيرية, كما أنه تساعد في علاج تصبغات الجلد وذلك لأنها تحتوي على فيتامينات أهمها فيتامين أ و ه, ويتم تحضيرها من خلال خلط معلقة من الفازلين مع معلقة من القرنفل البودر ونضيف معلقتين حليب, ونقلبهم وبعد ذلك يتم فرد طبقة من الماسك على البشرة ويترك خمس دقائق وبعد ذلك يتم تدليك البشرة بالخليط لتنشيط تدفق الدم لخلايا ومسام البشرة وبعد ذلك يتم غسل البشرة ويمكن استخدام هذا الماسك السحري مرة كل أسبوع.