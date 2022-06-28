تعلمي طريقة عمل ايس كريم المانجو في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة والطعم لايقاوم

المانجة فاكهة مميزة صيفية مفيدة يحبها الكثير من الناس، ويمكنك الآن استخدام المانجة الطبيعي في عمل ايس كريم منزلي بنكهة المانجة بدون اي مواد حافظة أو الوان صناعية فهو يصبح أمن جدًا ولذيذ اكل اطفالك ويمكن تقديمه أيضًا للضيوف كل ذلك بمكونات بسيطة غير مكلفة تابعو معنا السطور القادمة وتعرفوا على تفاصيل التحضير.

مع ارتفاع درجة حرارة الجو وبداية دخول فصل الصيف يقبل الكثير من الناس وخاصتًا الأطفال على تناول الايس كريم اللذيذ بنكهاته المختلفة المتنوعة، لذلك قد تهتم بعض الأمهات بالقيام بتحضير الايس كريم المنزلي وذلك حتى يكون في متناول أيدي جميع أفراد الأسرة في اي وقت، ومن أهم والذ الأنواع المفضلة لدى الجميع هو ايس كريم المانجو والذي سوف نتعرف على كيفية القيام لتجهيزه من خلال هذا المقال.

طريقة عمل أيس كريم المانجو في المنزل

الايس كريم من ألذ واجمل الحلويات المثلجة الذي يعطي انتعاش للجسم والمساعدة على استمرارية رطوبة الجسم خاصتًا في فصل الصيف، كما أن خطوات تحضيره بسيطة وغير مكلفة ويصبح اجمل من حيث الطعم وأمن على الصحة وطريقة التحضير كلاتي:

المكونات

٢ كوب من اللبن الحليب المثلج.

ملعقة صغيرة من الفانليا.

كوبين من المانجو المقطعة مكعبات صغيرة.

كوب من السكر البودرة.

كوب كبير من كريمة الخفق.

ملعقة صغيرة من اللون الاصفر.

طريقة التحضير والاعداد