نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعلمي طريقة عمل ايس كريم المانجو في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة والطعم لايقاوم في المقال التالي
المانجة فاكهة مميزة صيفية مفيدة يحبها الكثير من الناس، ويمكنك الآن استخدام المانجة الطبيعي في عمل ايس كريم منزلي بنكهة المانجة بدون اي مواد حافظة أو الوان صناعية فهو يصبح أمن جدًا ولذيذ اكل اطفالك ويمكن تقديمه أيضًا للضيوف كل ذلك بمكونات بسيطة غير مكلفة تابعو معنا السطور القادمة وتعرفوا على تفاصيل التحضير.
مع ارتفاع درجة حرارة الجو وبداية دخول فصل الصيف يقبل الكثير من الناس وخاصتًا الأطفال على تناول الايس كريم اللذيذ بنكهاته المختلفة المتنوعة، لذلك قد تهتم بعض الأمهات بالقيام بتحضير الايس كريم المنزلي وذلك حتى يكون في متناول أيدي جميع أفراد الأسرة في اي وقت، ومن أهم والذ الأنواع المفضلة لدى الجميع هو ايس كريم المانجو والذي سوف نتعرف على كيفية القيام لتجهيزه من خلال هذا المقال.
طريقة عمل أيس كريم المانجو في المنزل
الايس كريم من ألذ واجمل الحلويات المثلجة الذي يعطي انتعاش للجسم والمساعدة على استمرارية رطوبة الجسم خاصتًا في فصل الصيف، كما أن خطوات تحضيره بسيطة وغير مكلفة ويصبح اجمل من حيث الطعم وأمن على الصحة وطريقة التحضير كلاتي:
المكونات
- ٢ كوب من اللبن الحليب المثلج.
- ملعقة صغيرة من الفانليا.
- كوبين من المانجو المقطعة مكعبات صغيرة.
- كوب من السكر البودرة.
- كوب كبير من كريمة الخفق.
- ملعقة صغيرة من اللون الاصفر.
طريقة التحضير والاعداد
- يتم وضع اللبن الحليب في الفريزر حتى يصبح مثلج.
- قومي بعرس قطع المانجو جيدًا حتى تصبح مثل الكريمه.
- قومي بإحضار اللبن الحليب واضافة السكر البودرة بداخله.
- اخلطي المكونات بالمضرب الكهربائي وذلك حتى يتم الذوبان بشكل كامل.
- أضيفي إليه بعد ذلك مع الاستمرار في استخدام المضرب كريمة الخفق ويمكن اضافة اللون الاصفر إلى الكريم وذلك بغرض ان يعطي لون مميز للايس كريم، كما يمكن الاستغناء عن هذا اللون والاكتفاء بلونه الطبيعي.
- ومع الاستمرار في الضرب سوف يتم الحصول على كريمة متضاعفة الحجم هشة.
- أضيفي إليها الفانليا واعيدي مرة أخرى الخلط.
- ثم أضيفي قطع المانجو التي قد تم هرسها من قبل ثم أعيدي الخلط مرة أخرى واستمري لمدة خمس دقائق وسوف تتجانس المكونات بشكل كامل ليعطي في النهاية قوام كريمي ناعم متماسك القوام.
- أضيفي هذا الخليط داخل علبة محكمة الغلق.
- ثم يتم وضع العلبة داخل الفريزر وتترك لمدة ليلة كاملة حتى يصبح الخليط متماسك القوام مثلج.
- يتم بعد ذلك إخراج العلبه وتوزيع الايس كريم في كاسات مخصصة له ويتم تزينها بقطع فكها أو بصوص المانجو الجاهز.
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