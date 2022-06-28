معمول العيد السعودي بالعجوة بطعم حكاية ويذوب بالفم أحلى من الجاهز

معمول العيد السعودي من أشهر أنواع المخبوزات الناعمة في المملكة العربية السعودية، وهو يتميز بحشوة التمر اللذيذة التي تجعل طعمه مختلف تماماً عن المخبوزات الأخرى، وهو من الحلويات المحببة لديهم وكثير من الناس يفضلون تناوله، وهو يقدم دائماً بجانب المشروبات الساخنة وخاصة في الأعياد والأفراح، وهو يقدم بكثرة في عيد الأضحى المبارك، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على طريقة عمل معمول العيد السعودي بالعجوة بطعم حكاية أحلى من محلات الحلواني بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل معمول العيد السعودي بالعجوة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كوب من الزبدة.

مقدار كوب من الزيت.

كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب البودرة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كيلو من العجوة.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير معمول العيد السعودي بالعجوة أجمل حلويات العيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به الزبدة، والزيت، والسكر، والبيض، والفانيليا ونخفق جيداً حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نقوم بإضافة الحليب البودرة ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط ثقيل القوام، ثم نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر ونعجن برفق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نترك العجين يرتاح لمدة عشر دقائق، ثم نحضر وعاء ونضع به العجوة وملعقة الزبدة ونقلبهم مع بعض حتى نجعل العجوة طرية وناعمة غير ملتصقة باليد. نقوم بتشكيل العجوة إلى كرات صغيرة الحجم ونتركها جانباً، ثم نقوم بإحضار العجين ونقوم بتشكيله على شكل كرات متوسطة الحجم.

طريقة حشوة معمول العيد السعودي

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على حشو المعمول بكل سهولة وهى كالتالي:-