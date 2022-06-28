نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم صاروخي لتسمين الوجه والشفايف ونفخ وتوريد الخدود وتبييض البشرة في 3 ايام فقط في المقال التالي
نقدم لكم اليوم كيفية تحضير أفضل كريم تسمين الوجه والشفايف، فحقن البوتوكس والفيلر للفرد والشد والتسمين والنفخ لا تعطي غير نتيجة ظاهرية ولكنها تشد البشرة وتجعل حركتها غير طبيعية بل قد تشعر بأن وجهك تجمّد، ولذلك الطرق الطبيعية هي الأكثر مناسبة وأمانًا لبشرتك وصحتك وتزيد من نضارة البشرة ولا تعطي الفائدة التي تبحثين عنها فقط وإنما تعطيك فوائد إضافية تزيد من إشراق البشرة واحمرارها وتدوم معك مدى الحياة.
طريقة عمل كريم تسمين الوجه والشفايف
مكونات عمل الكريم:-
- ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.
- سكر أبيض خشن.
- كمية مناسبة من ماء الورد.
طريقة لتحضير بالخطوات:-
- ضعي المكونات مع بعضها في علبة مناسبة وقلبيهم جيدًا بحيث يصبحوا خليط متجانس تمامًا وبدون تكتلات.
- اشطفي بشرتك جيدًا من الشوائب والأتربة والكريمات والمكياج وكل أنواع مستحضرات التجميل حتى تصبح البشرة نظيفة.
- ابدئي في تدليك بشرتك بالكريم وركزي على منطقة الخدين أو الشفايف واتركيه على المنطقة لمدة ساعتين على الأقل.
- استمري على هذا الكريم مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع لمدة شهر كامل وستجدي نتائج ممتازة بعد فترة قصيرة من الاستخدام.
ما هي أسباب نحافة الخدين والوجه؟
هناك عدة أسباب شائعة تتسبب في نحافة الوجه والخدين ومن بين هذه الأسباب ما يلي:-
- قد يرجع سبب نحافة الخدين أو الوجه بشكل عام إلى خسارتك لوزنك بشكل غير طبيعي وملحوظ والوجه هو أكثر ما يظهر عليه نقصان الوزن.
- التعرض لضغوط نفسية شديدة تعمل على إشغال عقلك مما يؤدي إلى عدم تناول الأطعمة بشكل طبيعي وتناول طعام غير صحي.
- تناول وجبات غذائية غير مكتملة العناصر التي يحتاج إليها الجسم وخاصة الأطعمة التي لا تحتوي على الفيتامينات.
- الإرهاق والتعب الشديد والقلق والضغط النفسي الناتج عن مشاغل الحياه والدراسة والعمل والزواج وغيرها.
- استخدام الأدوية الكيميائية التي تعالج أي أعراض نعاني منها أو مشكلة الأنيميا الحادة و نقص الفيتامين والحديد في الجسم.
- وكذلك قد يكون أحد أسباب نحفان الوجه و الخدين هو أسباب وراثية بسبب إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض الغدة الدرقية.
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