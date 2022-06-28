كريم الخميرة الفورية لتبييض البشرة وتسمين الخدود هينقي بشرتك جدا وهتتغيري 180 درجة

تعتبر المستحضرات الطبيعية للبشرة من أهم المستحضرات التي يمكن أن نستخدمها في العناية بالبشرة وهناك الكثير من الفتيات اللاتي يتسألن عن هذه المستحضرات وكيفية استخدامها في العناية بالبشرة، ويعد كريم الخميرة الفورية من أهم المستحضرات الطبيعية التي تعمل على تسمين الخدود وتبييض البشرة لدرجة كبيرة، وفي هذا المقال سنتعرف علي كيفية استخدام كريم الخميرة الفورية وإنتاجه من أجل العناية بالبشرة بشيء من التفصيل مع توضيح أهم الفوائد التي يمكن الحصول عليها من الخميرة بيرة للجلد.

كريم الخميرة الفورية لتبييض البشرة

المكونات:

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من مسحوق النشا.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من بودرة الأطفال.

قطرات ماء الورد.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

أولا: في البداية نقوم بتذويب الخميرة الفورية في ربع كوب من الماء البارد ومن ثم يتم خلط كل المقادير التي ذكرتها.

ثانيا: ونضع معها الخميرة التي كنا قد ابنها لنقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها.

ثالثا: وبعد أن تتم عملية التقليب الجيد ونحصل على القوام المتماسك يتم وضع كل هذه المكونات على الوجه.

رابعا: ويتم دهن الوجه بها بشكل دائري دون الضغط على أجزاء البشرة بقوة لمنع الالتهاب.

خامسا: ويتم ترك هذا الكريم على الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل أن يتم إزالته من خلال غسل الوجه بالماء الفاتر.

سادسا: ومن أجل نتائج فعالة يتم عمل هذه الحالة بشكل يومي.

فوائد الخميرة الفورية للوجه

هناك الكثير من الفوائد يمكننا الحصول عليها نتيجة لاستخدام الخميرة الفورية ومن أهم تلك الفوائد ما يلي: