نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطيرة الجلاش بدون عجن ولا تعب أحلى من الفطير المشلتت وأسرع في المقال التالي
فطيرة الجلاش من الفطائر السهلة والسريعة في التحضير فهى لا تحتاج عجن أو وقت طويل لإعدادها، والجلاش رقائق من العجين يمكن تحضيره بأكثر من طريقة منها الحلو بحشوات الكاسترد والمكسرات أوالحادق بحشوات اللحم المفروم والجبن وغيرها من الحشوات، وفطائر الجلاش هى نوع من الفطائر تشبه الفطير المشلتت الذي قد يجد البعض صعوبة في تحضيره في المنزل لأنه يحتاج مهارة في عمله حتى يخرج هش وطري مثل الجاهز، ويكثر البحث عن وصفات عمل أكلات جديدة خاصةً في أيام الأجازات لتقديمها للأطفال بدلاً من شراء الأكلات الجاهزة السريعة، وسوف نقدم لكم في هذه الوصفة من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل فطيرة الجلاش بمكونات بسيطة كما أنها لا تأخذ وقت ولا مجهود في عملها أحلى من الفطير المشلتت وأسرع.
مكونات فطيرة الجلاش
فطائر الجلاش اللذيذة مكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعملها:
- لفة جلاش.
- كوب من الحليب البارد.
- بيضة (اختياري ).
- 2 ملعقة كبيرة سمن بلدي أو زبدة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من القشطة ( اختياري ).
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
فطيرة الجلاش من الفطائر التي يمكن إعدادها في وقت سريع وطعمها مثل الفطير المشلتت ويمكنك تحضيرها بدون عجن ولا تعب كما يلي:
- نقوم بتقطيع لفة من الجلاش حلقات بسكين ثم توضع في صينية كبيرة مدهونة ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن.
- نسخن الفرن على أعلى درجة حرارة أثناء تحضير الفطيرة.
- ثم نخفق بيضة مع ملعقة صغيرة من الفانيليا في مع كوب من الحليب البارد وملعقتين من السمن (ويفضل أن تكون بلدي ) أو الزبدة.
- ثم نضيف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وهى ضرورية للوصفة مع إضافة ملعقة كبيرة من السكر ونصف ملعقة صغيرة من الملح .
- بعد ذلك نقلب كل المكونات السابقة جيداً حتى تمتزج ويمكنك إضافة ملعقة كبيرة من القشطة لتجعل طعم الفطيرة شهي ومميز.
- نضيف الخليط على الجلاش ثم يسوى الوجه بالملعقة حتى تصبح ناعمة وملساء مثل الفطيرة وتختفي قطع الجلاش .
- تخبز الفطيرة في فرن ساخن على أعلى حرارة لمدة 30 دقيقة على الرف الأوسط حتى تأخذ لون ذهبي.
- نخرج الفطيرة من الفرن عند تمام النضج ونتركها تبرد ثم تقدم بألف صحة وعافية.
- فطائر الجلاش تشبه الفطير المشلتت ويتم تقديمها مع الجبن أو العسل على حسب الذوق.
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