فطيرة الجلاش بدون عجن ولا تعب أحلى من الفطير المشلتت وأسرع

فطيرة الجلاش من الفطائر السهلة والسريعة في التحضير فهى لا تحتاج عجن أو وقت طويل لإعدادها، والجلاش رقائق من العجين يمكن تحضيره بأكثر من طريقة منها الحلو بحشوات الكاسترد والمكسرات أوالحادق بحشوات اللحم المفروم والجبن وغيرها من الحشوات، وفطائر الجلاش هى نوع من الفطائر تشبه الفطير المشلتت الذي قد يجد البعض صعوبة في تحضيره في المنزل لأنه يحتاج مهارة في عمله حتى يخرج هش وطري مثل الجاهز، ويكثر البحث عن وصفات عمل أكلات جديدة خاصةً في أيام الأجازات لتقديمها للأطفال بدلاً من شراء الأكلات الجاهزة السريعة، وسوف نقدم لكم في هذه الوصفة من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل فطيرة الجلاش بمكونات بسيطة كما أنها لا تأخذ وقت ولا مجهود في عملها أحلى من الفطير المشلتت وأسرع.

مكونات فطيرة الجلاش



فطائر الجلاش اللذيذة مكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعملها:

لفة جلاش.

كوب من الحليب البارد.

بيضة (اختياري ).

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي أو زبدة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من القشطة ( اختياري ).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير



فطيرة الجلاش من الفطائر التي يمكن إعدادها في وقت سريع وطعمها مثل الفطير المشلتت ويمكنك تحضيرها بدون عجن ولا تعب كما يلي: